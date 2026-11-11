Finans sektöründe borçlanma araçlarına yönelik temerrüt zincirine bir yenisi eklendi.

Turkrating tarafından yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılan raporda, şirketin not indirimine giden sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. için belirlenen derecelendirme notları ilk olarak 15 Ekim 2026 tarihinde izlemeye alınmış, ardından 10 Kasım 2026'da "ASKIDA" statüsüne geçirilmişti.

Sürecin devamında şirketin yükümlülüğünü yerine getiremediği kaydedildi:

• Tahvil Tutarı: 100.000.000 TL

• ISIN Kodu: TRSDVYS22815

• İhraç Tarihi: 11 Şubat 2026

• Aksayan Yükümlülük: 11 Kasım 2026 vadeli 3. kupon ödemesi

Şirketin 100 milyon liralık özel sektör tahviline ait kupon faizini vadesinde yatırımcıların hesaplarına aktaramaması üzerine derecelendirme kuruluşu acil değerlendirme yaptı.

SPK TEBLİĞİ UYARINCA NOT "TR D"YE DÜŞÜRÜLDÜ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: VIII, No: 51 sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında yapılan incelemede, ödemenin aksamasıyla birlikte resmi "Temerrüt" halinin gerçekleştiği tespit edildi.

Turkrating, kamuya ilan edilen derecelendirme metodolojisi uyarınca Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin kredi notunu 11 Kasım 2026 itibarıyla resmen TR D olarak tescil etti.

Varlık yönetim şirketleri ve finansal kurumlarda yaşanan bu tür temerrütlerin, borçlanma araçları piyasasındaki risk primlerini ve ikincil piyasa getirilerini nasıl etkileyeceği sektör temsilcilerince dikkatle takip ediliyor.

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