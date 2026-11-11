Deniz Yatırım raporunda şirketin hedef fiyatı 490 TL olarak belirlenirken, hisse için “Al” tavsiyesi korundu. Açıklanan hedef fiyat, son kapanış fiyatına göre yüzde 40,60 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), 2026 yılının üçüncü çeyreğinde açıkladığı finansal sonuçlarla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirketin ana ortaklık net dönem kârı 68,7 milyar TL'ye yükselirken, bu rakam 60,5 milyar TL seviyesindeki ortalama piyasa beklentisini geride bıraktı.

Analist değerlendirmesinde, satış gelirlerindeki artış, ürün marjlarındaki genişleme ve yüksek kapasite kullanımının finansal performansı desteklediği belirtildi.

TÜPRAŞ'IN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRI BEKLENTİLERİ AŞTI

Tüpraş'ın satış gelirleri, satış hacmindeki yıllık yüzde 10'luk artış ve Brent petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin etkisiyle yıllık bazda yüzde 65,7 yükselerek 474,4 milyar TL'ye ulaştı. Piyasa beklentisi 430 milyar TL seviyesindeydi.

Ürün marjlarındaki belirgin genişleme ve yüzde 106'lık kapasite kullanım oranının desteğiyle brüt kâr marjı 9,1 puan iyileşerek yüzde 19,8'e çıktı.

Operasyonel giderler aynı dönemde yüzde 3,2 artarken, diğer faaliyetlerden 2 milyar 175 milyon TL net gider kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından şirketin faaliyet kârı 81,8 milyar TL seviyesine yükseldi.

TUPRS'IN FAVÖK'Ü 88,7 MİLYAR TL OLDU

Tüpraş'ın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde FAVÖK'ü 88,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 84,4 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Şirketin FAVÖK marjı yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşirken, stok etkisi hariç FAVÖK 87,3 milyar TL oldu.

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