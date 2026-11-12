Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisse senedi işlemlerinde yön değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 6 Kasım 2026 haftasında 367,2 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta 66,3 milyon dolarlık net satış yapan yabancıların yeniden alıma geçmesiyle haftalık hisse alımı 19 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

YABANCI ALIMLARI 19 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Yabancı yatırımcıların 6 Kasım haftasında gerçekleştirdiği 367,2 milyon dolarlık net hisse alımı, 19 Haziran haftasından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık alım oldu.

Son veriler, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki haftalık işlem yönünün yeniden pozitife döndüğünü gösterdi.

Hafta Net Hisse Senedi İşlemi 30 Ekim 2026 -66,3 milyon dolar 6 Kasım 2026 +367,2 milyon dolar

ÖNCEKİ HAFTA 66,3 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPILMIŞTI

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 30 Ekim haftasında 66,3 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirmişti.

6 Kasım haftasında ise 367,2 milyon dolarlık net alım kaydedildi.

Böylece yabancı yatırımcıların haftalık net işlem tutarında 433,5 milyon dolarlık pozitif yönlü değişim gerçekleşti.

TAHVİLDE SATIŞLAR HIZINI KESTİ

Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki işlemlerinde ise satış eğilimi devam etti.

TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 6 Kasım haftasında 20 milyon dolarlık net tahvil satışı gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta 750 milyon dolar seviyesinde bulunan net tahvil satışları, son haftada belirgin biçimde azaldı.