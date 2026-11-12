Yapay zeka çipleriyle küresel teknoloji piyasasına yön veren Nvidia’da sarsıcı bir yönetim değişikliği yaşandı.

Derhal yürürlüğe giren istifa kararının ardından Nvidia’nın Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress, geçici CEO olarak atandı.

İLİŞKİ İDDİALARI VE ULUSAL GÜVENLİK SORUŞTURMASI

1993 yılında kuruluşunda yer aldığı Nvidia’yı yaklaşık 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaştıran Huang’ın ayrılığı, Çinli Megaspeed şirketinde görev yapan iş kadını Alice Huang ile ilişkisine dair haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Pazar günü eşine sadakatsiz davrandığı için özür dileyen ancak ayrıntı vermeyen Huang hakkında, New York Times gazetesi de Nvidia’nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile ayrı bir ilişkisi olduğunu yazdı.

Tartışmaları ulusal güvenlik boyutuna taşıyan gelişme ise Alice Huang’ın ABD istihbarat çevreleri tarafından Çin adına casusluk yaptığından şüphelenildiğine dair iddialar oldu.

Bu durum Nvidia’nın kritik çip teknolojilerinin ve ticari sırlarının güvenliğini gündeme getirirken; Jensen Huang ulusal güvenliği ya da şirket sırlarını tehlikeye attığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Nvidia yönetim kurulu ise iddiaların tüm yönleriyle araştırılması için önde gelen hukuk firmalarından Wachtell Lipton'ı görevlendirdi.

YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİNDE KRİTİK DÖNEMEÇ

OpenAI’nin 2022 sonunda ChatGPT’yi piyasaya sürmesiyle başlayan yapay zeka devriminde Nvidia’yı küresel altyapının merkezine yerleştiren Huang, bu süreçte şirket hisselerinin yaklaşık 14 kat değer kazanmasına liderlik etmişti.

Dünyanın en etkili teknoloji yöneticilerinden biri olarak görülen Huang’ın beklenmedik ayrılığı, Nvidia’nın dev teknoloji şirketleriyle kurduğu geniş ortaklık ve yatırım ağı nedeniyle küresel yapay zeka ekosisteminde de yakından takip ediliyor.