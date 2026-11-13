ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu’nda verdiği mesajları mercek altına aldı.

TCMB yönetimi iç talepte yavaşlamaya ve fon krizinin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığına dikkat çekerken; Goldman Sachs, iç talepte dip noktanın geride kaldığını ve temel enflasyonun yeniden yükseliş eğilimine girdiğini savundu.

12 Kasım tarihli Türkiye değerlendirme raporunda TCMB’nin iletişim dilini "güvercin" olarak nitelendiren banka, çekirdek enflasyon ve iç talepteki yavaşlamaya yapılan vurgunun aralık ayında yeni bir faiz indirimi ihtimalini artırdığına işaret etti.

Ancak Goldman Sachs ekonomistleri, kendi temel senaryolarında aralık ayında politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini vurguladı.

İÇ TALEP VE FON KRİZİ KONUSUNDA TCMB İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Goldman Sachs raporunda, Merkez Bankası ile kurumun makroekonomik görünüme dair ayrıştığı kritik noktalar öne çıktı.

TCMB yönetimi iç talepte yavaşlamaya ve fon krizinin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığına dikkat çekerken; Goldman Sachs, iç talepte dip noktanın geride kaldığını ve temel enflasyonun yeniden yükseliş eğilimine girdiğini savundu.

Bankanın hesaplamalarına göre, fon krizinin finansal koşullar ve reel ekonomi üzerindeki tahribatı TCMB’nin öngördüğünden çok daha derin:

• 100 Baz Puanlık Sıkılaşma: Goldman Sachs’ın miktar bazlı finansal koşullar endeksine göre, fon krizinin etkisiyle yalnızca eylül ayında 100 baz puanlık bir sıkılaşma yaşandı. Endeks, gevşeme döngüsünün başlamasından önceki 2024 yılındaki en sıkı seviyesine geri döndü.

• Büyümeye 0,7 Puanlık Darbe: Banka, finansal koşullardaki bu sert sıkılaşmanın önümüzdeki çeyreklerde Türkiye ekonomisinin büyüme hızını 0,7 puan aşağı çekebileceğini öngördü.

• Rezerv ve Ödemeler Dengesi Uyarısı: TCMB’nin raporda cari işlemler dengesine daha geniş yer vermesini olumlu bulan Goldman Sachs, programın sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyan finansal hesap ve ödemeler dengesi kaynaklı rezerv kayıplarına değinilmemesini eksiklik olarak not etti.

ENFLASYON REVİZYONUNDA "İRAN SAVAŞI" ETKİSİ VE DOLARİZASYON DENGESİ

Raporda, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonları İran savaşına ve maliye politikası belirsizliklerine bağladığı hatırlatıldı.

Karahan’ın çekirdek göstergelerdeki yavaşlamaya vurgu yaparken tahmin güncellemelerinin gevşeme anlamına gelmediğini ifade ettiğini aktaran Goldman Sachs, buna rağmen PPK üyelerinin sunumlarındaki tonun aralık ayında faiz indirimi kapısını araladığını belirtti.

Olası faiz indirimlerinin Türk lirasında değer kaybını hızlandırıp dolarizasyonu tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna da değinilen analizde şu tespitlere yer verildi:

• Karahan, döviz talebinin tek belirleyicisinin faiz olmadığını, stopaj vergisi düzenlemeleri ve TCMB’ye duyulan güvenin TL’den kaçışı sınırladığını savundu.

• Goldman Sachs ise Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleri sürecinde kur ve döviz talebini dizginlemek amacıyla vergi adımları dahil makroihtiyati araçları devreye sokabileceğini öngördü.

KREDİ BÜYÜMESİNDE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA YAVAŞLAMA

Banka, daha önce atılan makroihtiyati gevşeme adımlarına ve başlayan faiz indirim sürecine rağmen kredi büyümesindeki ivme kaybının sürdüğüne dikkat çekti.

Geçmiş döngülerde benzer adımların ardından kredi hacminde hızlı bir canlanma görüldüğünü hatırlatan Goldman Sachs, bu kez aynı tepkinin oluşmadığını belirtti.

Son kredi tavanı gevşemelerinin, ekonomi yönetiminin kredi daralmasını frenleme çabası olarak okunduğu ve önümüzdeki aylarda da bu başlığın gündemde kalacağı ifade edildi.

Kaynak: CNBC-e