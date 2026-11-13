Borsa İstanbul’da işlem gören Şa-Ra Enerji, Çitlekçi Mağazacılık ve Gıpta Ofis, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları eş zamanlı bildirimlerle söz konusu fonlardaki kendi hisselerini satın aldıklarını açıkladı.

Borsa dışı pay transferi yöntemiyle ve bir önceki günün kapanış fiyatları baz alınarak gerçekleştirilen işlemlerin toplam büyüklüğü 1 milyar 624 milyon TL'ye ulaştı.

ÇİTLEKÇİ TERA'DAKİ BÜTÜN HİSSELERİNİ GERİ ALDI

Günün en yüksek hacimli geri alımına imza atan Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ (CITAS), tasfiye sürecindeki Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu (DOH) ve Tera Portföy Hisse Senedi Fonu (THF) portföylerinde bulunan kendi hisselerinin tamamını bünyesine kattı.

Pay başına 81,85 TL fiyattan DOH fonundan 3 milyon 538 bin 38 adet, THF fonundan ise 10 milyon 319 bin 732 adet olmak üzere toplam 13 milyon 857 bin 770 adet hisse geri alındı.

Yaklaşık 1 milyar 134 milyon TL tutarındaki bu işlemin ardından şirketin elindeki kendi paylarının toplamı 18 milyon 571 bin 628 adede çıkarken, sermayeye oranı da yüzde 10,32 seviyesine ulaştı.

ŞA-RA ENERJİ İÇ KAYNAKLARIYLA ALIM YAPTI

Tasfiye süreci Türkiye İş Bankası tarafından yürütülen THF ve DOH fonlarındaki paylarını geri alan bir diğer şirket Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ (SARAE) oldu.

Şirket, pay başına 33,20 TL bedelle toplam 12 milyon 329 bin 698 adet hisseyi geri alarak 409 milyon 345 bin 973,60 TL ödeme gerçekleştirdi.

Tamamı iç kaynaklardan karşılanan bu alımla birlikte geri alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 2,77 olarak kayıtlara geçti.

GIPTA OFİS’TEN 80 MİLYON TL’LİK GERİ ALIM

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ (GIPTA) ise tasfiye kapsamındaki THF ve TLY fonlarında yer alan kendi hisseleri için harekete geçti.

THF’den 2 milyon 810 bin 625 adet, TLY’den ise 242 bin 810 adet olmak üzere toplam 3 milyon 53 bin 435 adet pay, hisse başına 26,20 TL fiyattan geri alındı.

Yaklaşık 80 milyon TL (79.999.997 TL) tutarındaki işlem sonrasında Gıpta’nın sahip olduğu toplam geri alınmış pay adedi 3 milyon 563 bin 435’e, sermaye içerisindeki pay oranı ise yüzde 2,70 düzeyine yükseldi.

SÜREÇ BLUME METAL İLE BAŞLAMIŞTI

Tasfiye sürecindeki Tera fonlarından yapılan geri alım dalgasının ilk adımı 11 Kasım'da Blume Metal Kimya AŞ (BLUME) tarafından atılmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) teklifi üzerine harekete geçen şirket, fonda yer alan 497 bin 693 adet kendi hissesini pay başına 29,40 TL'den yaklaşık 14,6 milyon TL karşılığında satın almış ve geri alınan paylarının sermayeye oranını yüzde 1,73'e (3 milyon 33 bin 847 adet) çıkarmıştı.

Geri Alım İşlemlerinin Özeti

Şirket (Borsa Kodu) İşlem Tarihi Geri Alınan Pay Adedi Birim Fiyat Toplam Tutar Güncel Sermaye Oranı Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) 12 Kasım 13.857.770 81,85 TL ~1.134,0 Milyon TL %10,32 Şa-Ra Enerji (SARAE) 12 Kasım 12.329.698 33,20 TL 409,35 Milyon TL %2,77 Gıpta Ofis (GIPTA) 12 Kasım 3.053.435 26,20 TL 80,00 Milyon TL %2,70 Blume Metal (BLUME) 11 Kasım 497.693 29,40 TL ~14,63 Milyon TL %1,73

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