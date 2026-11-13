Hem tasarruf sahipleri hem de alım-satım hazırlığı yapan vatandaşlar, 13 Kasım 2026 Cuma sabahının ilk saatlerinden itibaren serbest piyasada oluşan güncel rakamları yakından izliyor.

Uluslararası piyasalarda ons altının 3.920 dolar bandında dengelenmeye çalışmasıyla birlikte, iç piyasada gram altın satış fiyatı 6.350 TL seviyesini aşarken çeyrek altın 10.465 TL'den alıcı buluyor.

13 KASIM 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk işlemleri itibarıyla serbest piyasada öne çıkan altın türlerinin satış rakamları şu şekilde şekillendi:

• Gram Altın: 6.350,04 TL

• Çeyrek Altın: 10.465,00 TL

• Yarım Altın: 20.924,00 TL

• Tam Altın: 41.192,31 TL

• Cumhuriyet Altını: 41.695,00 TL

• Gremse Altın: 103.296,67 TL

• Ons Altın: 3.920,52 Dolar

Piyasa uzmanları, gün içerisinde açıklanacak küresel makroekonomik verilerin ve kurdaki anlık değişimlerin altın fiyatları üzerindeki yön arayışında belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.