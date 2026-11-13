Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre Türkiye’nin cari işlemler hesabı, ağustos ayında kaydedilen 4,05 milyar dolarlık fazlanın ardından eylül ayında da 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA 7,34 MİLYAR DOLAR OLDU

Dış ticaret ve hizmet gelirlerindeki seyrin belirleyici olduğu eylül ayı verilerinde, çekirdek dengeyi gösteren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7 milyar 342 milyon dolar fazla vererek güçlü görünümünü korudu.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 39,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Eylül ayı verileriyle birlikte 12 aylık birikimli (yıllıklandırılmış) rakamlarda da iyileşme gözlendi:

• Yıllıklandırılmış Cari Açık: Yaklaşık 39,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

• Dış Ticaret Dengesi: Eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 642 milyon dolar olurken, 12 aylık dış ticaret açığı 76,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

• Hizmetler ve Gelir Dengesi: Yıllıklandırılmış bazda hizmetler dengesi 66,1 milyar dolar fazla verirken; birincil gelir dengesi 26,3 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 2,1 milyar dolar açık kaydetti.

FİNANSMAN KALEMLERİNDE PORTFÖY ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Ödemeler dengesinin finansman tarafında ise eylül ayında portföy yatırımlarından 7,73 milyar dolarlık net çıkış yaşandığı görüldü. Aynı dönemde TCMB resmi rezervlerinde 10 milyar dolarlık azalış kaydedildi.