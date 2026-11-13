Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 1,24 değer kazanarak 11.811,19 puandan tamamladığı 12 Kasım Perşembe işlem gününde, BIST 50 endeksi kapsamındaki toplam işlem hacmi 130,39 milyar TL olarak gerçekleşti.

Endeksteki yükselişe rağmen gün boyunca açığa satış işlemlerinde milyar lirayı aşan dikkat çekici hacimler kaydedildi.

Açığa satış listesinin ilk sırasında 1 milyar 75,8 milyon TL’lik hacimle Akbank (AKBNK) yer alırken, onu 1 milyar 48,96 milyon TL’lik işlem hacmiyle takip eden ikinci sıradaki hisse 38,298 TL ağırlıklı ortalama fiyat ve 27,39 milyon lot ile Yapı Kredi Bankası - (YKBNK) ve 791,84 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.

12 KASIM 2026 EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Perşembe günkü seansta BIST 50 bünyesinde en yüksek açığa satış hacmine ulaşan hisseler, işlem adetleri ve ağırlıklı ortalama fiyatları şu şekilde sıralandı:

Hisse Açığa Satış Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL) Akbank (AKBNK) 1.075.803.053 15.200.964 70,772 Yapı Kredi (YKBNK) 1.048.956.920 27.389.228 38,298 Türk Hava Yolları (THYAO) 791.843.672 2.474.864 319,954 Tüpraş (TUPRS) 732.334.376 2.065.729 354,516 Aselsan (ASELS) 731.523.220 2.114.758 345,913 Garanti BBVA (GARAN) 644.901.668 4.186.457 154,045 Koç Holding (KCHOL) 638.624.177 3.079.681 207,367 Astor Enerji (ASTOR) 615.687.568 3.675.573 167,508 BİM Mağazalar (BIMAS) 549.216.675 1.425.963 385,155 İş Bankası C (ISCTR) 383.047.358 28.004.442 13,678

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