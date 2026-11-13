BIST 50 endeksinde dünkü artı kapanışa rağmen dev hisselerde yüklü açığa satış işlemleri gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 1,24 değer kazanarak 11.811,19 puandan tamamladığı 12 Kasım Perşembe işlem gününde, BIST 50 endeksi kapsamındaki toplam işlem hacmi 130,39 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeksteki yükselişe rağmen gün boyunca açığa satış işlemlerinde milyar lirayı aşan dikkat çekici hacimler kaydedildi.
Açığa satış listesinin ilk sırasında 1 milyar 75,8 milyon TL’lik hacimle Akbank (AKBNK) yer alırken, onu 1 milyar 48,96 milyon TL’lik işlem hacmiyle takip eden ikinci sıradaki hisse 38,298 TL ağırlıklı ortalama fiyat ve 27,39 milyon lot ile Yapı Kredi Bankası - (YKBNK) ve 791,84 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.
12 KASIM 2026 EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Perşembe günkü seansta BIST 50 bünyesinde en yüksek açığa satış hacmine ulaşan hisseler, işlem adetleri ve ağırlıklı ortalama fiyatları şu şekilde sıralandı:
|Hisse
|Açığa Satış Hacmi (TL)
|İşlem Adedi (Lot)
|Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)
|Akbank (AKBNK)
|1.075.803.053
|15.200.964
|70,772
|Yapı Kredi (YKBNK)
|1.048.956.920
|27.389.228
|38,298
|Türk Hava Yolları (THYAO)
|791.843.672
|2.474.864
|319,954
|Tüpraş (TUPRS)
|732.334.376
|2.065.729
|354,516
|Aselsan (ASELS)
|731.523.220
|2.114.758
|345,913
|Garanti BBVA (GARAN)
|644.901.668
|4.186.457
|154,045
|Koç Holding (KCHOL)
|638.624.177
|3.079.681
|207,367
|Astor Enerji (ASTOR)
|615.687.568
|3.675.573
|167,508
|BİM Mağazalar (BIMAS)
|549.216.675
|1.425.963
|385,155
|İş Bankası C (ISCTR)
|383.047.358
|28.004.442
|13,678
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