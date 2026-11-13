Borsa İstanbul'da işlem gören Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO), 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 314 milyon TL'lik pay alımının ardından geri alım programını sonlandırdığını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre program kapsamında toplam 147,8 milyon lot pay geri alınırken işlemlerin toplam maliyeti 349,8 milyon TL'ye ulaştı.

SVGYO'DAN 314 MİLYON TL'LİK PAY ALIMI

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO), 12 Kasım 2026 tarihinde Türkiye İş Bankası tarafından tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının portföyünde bulunan 132.499.703 adet payı satın aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu paylar, pay başına 2,37 TL fiyatla toplam 314.024.296 TL bedelle satın alındı.

İşlem, şirketin 11 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden gerçekleştirildi.

GERİ ALIM PROGRAMI SONA ERDİ

Savur GYO, son işlemin ardından pay geri alım programının tamamlandığını bildirdi.

Şirketin KAP açıklamasına göre geri alım programının sonuçları şöyle gerçekleşti:

Geri alım bilgileri Tutar 12 Kasım'da alınan pay 132.499.703 lot Son işlemde pay başına fiyat 2,37 TL Son işlemin maliyeti 314.024.296 TL Toplam geri alınan pay 147.848.267 lot Toplam geri alım maliyeti 349.760.455 TL Ortalama geri alım fiyatı 2,366 TL Şirket sermayesine oranı %13,6517 Geri alım programı Sona erdi

Böylece şirketin geri aldığı payların toplam sermayeye oranı yüzde 13,6517 seviyesine ulaştı.

TASFiYE SÜRECİNDEKİ FONLARDAN PAY ALINDI

Savur GYO'nun son geri alım işlemi, Türkiye İş Bankası tarafından tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının portföyünde bulunan payların satın alınması yoluyla gerçekleştirildi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz 12 Kasım 2026 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının portföyünde yer alan 132.499.703 adet paylar pay başına 2,37 TL fiyattan toplam 314.024.296 TL bedelle satın alınmış olup; bu alımla birlikte geri alım programı çerçevesinde toplam 147.848.267 adet pay, 349.760.455,-TL bedelle satın alınarak geri alım programı sonlandırılmıştır. (Toplam Geri Alınan Payların Şirket Sermayesine oranı %13,6517)"

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