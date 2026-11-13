ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri, teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı ve şirketin CEO'su Jensen Huang hakkındaki ilişki iddialarının gündeme gelmesinin ardından sert geriledi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 490 milyar dolar azalarak 4 trilyon dolar seviyesine indi. Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından Mali İşler Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığı bildirildi.

Yapay zekâ çipleri üretiminde önde gelen şirketlerden Nvidia, haftayı piyasa değerinde önemli bir kayıpla geçirdi. Geçen cuma günü 4,498 trilyon dolarlık piyasa değeriyle kapanış yapan şirketin değeri, perşembe günü 4,005 trilyon dolara geriledi. Böylece Nvidia'nın piyasa değerinde yaklaşık 493 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

NVİDİA ZİRVESİNDEN 1,75 TRİLYON DOLAR UZAKLAŞTI

Nvidia'nın piyasa değeri 5 Ekim'de 5,75 trilyon dolara kadar yükselmişti. Son düşüşle birlikte şirketin değeri zirve seviyesinden yaklaşık 1,75 trilyon dolar geriledi.

Aynı dönemde Apple'ın piyasa değeri 5,16 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

JENSEN HUANG HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Şirketin piyasa değerindeki düşüşün yaşandığı dönemde Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki ilişki iddiaları da gündeme geldi.

Paylaşılan bilgilere göre Huang, pazar günü evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etti ancak söz konusu kişinin kimliğini açıklamadı. İlişkinin, Çin adına casusluk yaptığından şüphelenildiği öne sürülen Megaspeed yöneticisi Alice Huang ile yaşandığı iddia edildi.

The New York Times'ın çarşamba günü yayımladığı haberde Huang'ın Nvidia yöneticisi Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı ileri sürüldü. Reuters da başka bir çalışanla ilişki iddialarını haberleştirdi.

NVİDİA'DA GEÇİCİ CEO COLETTE KRESS OLDU

Jensen Huang'ın perşembe sabahı CEO'luk görevinden ayrılmasının ardından şirketin yönetim kurulunun Mali İşler Direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak görevlendirdiği bildirildi.

Nvidia'daki yönetim değişikliği ve teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı, şirketin piyasa değerindeki sert düşüşün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

Kaynak: Dünya