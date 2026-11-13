Teknik ekiplerin müdahalesi sürerken şirketten yapılan son açıklamada, altyapı kurtarma çalışmalarında ilerleme kaydedildiği ancak bazı bölgelerde bağlantı sorunlarının devam ettiği bildirildi.

SUNUCULAR KADEMELİ AÇILIYOR, YEDEK HATLAR YETERSİZ KALDI

Microsoft cephesinden paylaşılan teknik bilgilendirmeye göre, kesintiden etkilenen sistemlerin yeniden ayağa kaldırılması için sunucular aşamalı olarak devreye alınıyor.

Ancak şirketin veri trafiğini yedek bağlantı yollarına yönlendirme hamlesinin sahada yalnızca sınırlı bir rahatlama sağladığı aktarıldı.

Erişimi hızlandırmak için devreye sokulan bazı geçici önlemlerin beklenen etkiyi yaratmadığını kabul eden şirket, ağ trafiğindeki dengesizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

Mühendislik ekiplerinin alternatif yönlendirme çözümleri üzerinde çalıştığı ve sistem kapasitesinin adım adım artırıldığı ifade edildi.

EXCHANGE ONLİNE KAYNAKLI AKSAKLIK 130 BİN KULLANICIYI ETKİLEDİ

Kesinti takip platformu Downdetector’ın paylaştığı verilere göre, sorunun patlak verdiği ilk saatlerde yalnızca Outlook tarafında yaklaşık 130 bin hata bildirimi kaydedildi.

Microsoft, yaşanan geniş çaplı aksaklığın temelinde özellikle kurumsal e-posta altyapısını yöneten Exchange Online hizmetindeki teknik sorunların yattığını doğrulamıştı.

AWS İDDİALARI YALANLADI, GÖZLER RESMİ NORMALLEŞME AÇIKLAMASINDA

Microsoft servislerindeki kesintinin yoğunlaştığı saatlerde Amazon Web Services (AWS) ve Google platformlarına yönelik de çeşitli erişim şikayetleri gündeme geldi.

Konuya ilişkin hızlı bir açıklama yayımlayan AWS yönetimi, kendi bulut altyapılarında herhangi bir kesinti yaşanmadığını belirterek sistemlerinin normal seyrinde çalıştığını duyurdu.

Microsoft’tan ise Outlook, Teams ve Microsoft 365 servislerinin tüm bölgelerde eksiksiz olarak normale döndüğüne dair henüz resmi bir kapanış açıklaması gelmedi.