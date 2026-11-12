ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'la yürütülebilecek olası bir anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran yönetimiyle anlaşma yapmaya ihtiyaçları olmadığını savunan Trump, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. Onların yüz milyarlarca dolarını aldık ve boğazını da ele geçirdik. O günler çoktan geride kaldı" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN DEMOKRAT YÖNETİMİNDEKİ EYALETLERE YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı bir başka açıklamada ise Başkan Yardımcısı JD Vance'tan dikkatini Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki yolsuzluk ve suç olaylarına vermesini istediğini belirtti.

Minnesota, California ve Illinois başta olmak üzere Demokrat yönetimindeki eyaletleri hedef alan Trump, bu bölgelerin kötü yönetildiğini ve yolsuzluk nedeniyle büyük kayıplar yaşandığını ileri sürdü.

Her ay milyarlarca doların çalındığını iddia eden Trump, söz konusu suç faaliyetlerinin önlenmesi halinde ABD bütçesinin kısa sürede dengelenebileceğini savundu.

Demokrat yönetimlerini yolsuzlukla suçlayan Trump, "Yolsuzluk, Demokrat liderliğin kanında var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sırasında ons altın yüzde 1,92’lik üşüş ile 3906 dolar, gram altın yüzde 1,92’lik düşüş ile 6307 TL’den işlem gördü. Ons gümüş yüzde 2,30 ile 50,54 dolar, gram gümüş ise yüzde 2,19 ile 81,69 TL’den işlem görüyor.