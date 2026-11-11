Yapay zekâ veri merkezleri ve elektrik şebekelerine yönelik artan talep, Siemens Energy'nin finansal sonuçlarına yansıdı. Şirket, 2026 mali yılında 4,13 milyar Euro net kâr açıklarken sipariş birikimini 164 milyar Euro ile tarihi zirveye taşıdı. Siemens Energy ayrıca 2030 yılına kadar 9 milyar Euro'luk ek hisse geri alımı planını duyurdu.

Alman enerji teknolojileri şirketi Siemens Energy, 30 Eylül'de sona eren 2026 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yapay zekâ veri merkezleri, gaz türbinleri ve elektrik şebekesi ekipmanlarına yönelik güçlü talebin desteğiyle şirketin gelirleri ve kârlılığı önemli ölçüde arttı.

Şirketin yıllık satış gelirleri karşılaştırılabilir bazda yüzde 15,5 yükselerek 44,2 milyar Euro'ya ulaştı. Net kâr ise önceki mali yıldaki 1,69 milyar Euro seviyesinden 4,13 milyar Euro'ya çıktı.

SİEMENS ENERGY'NİN SİPARİŞ BİRİKİMİ 164 MİLYAR EURO'YA YÜKSELDİ

Siemens Energy'nin 2026 mali yılında aldığı yeni siparişlerin toplam değeri, kur ve portföy değişikliklerinin etkisinden arındırılmış olarak yüzde 18,8 artışla 68,1 milyar Euro oldu.

Şirketin henüz teslim edilmemiş siparişlerinden oluşan toplam iş hacmi ise 164 milyar Euro ile rekor seviyeye ulaştı.

Büyümede özellikle gaz türbinleri ve elektrik şebekesi ekipmanlarına yönelik talep etkili oldu. Gaz Hizmetleri bölümünün siparişleri yüzde 45,9 artarak 32,8 milyar Euro'ya yükselirken Şebeke Teknolojileri bölümündeki siparişler yüzde 14,5 artışla 24 milyar Euro'ya çıktı.

ABD, Siemens Energy'nin en hızlı büyüdüğü pazar olarak öne çıktı. Şirketin ABD'den aldığı siparişler yıllık bazda yüzde 70,8 artarak 27,7 milyar Euro'ya ulaştı.

FAALİYET KÂRI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Şirketin özel kalemler öncesi faaliyet kârı, önceki mali yıldaki 2,36 milyar Euro'dan 5,49 milyar Euro'ya yükseldi. Faaliyet kâr marjı da yüzde 6'dan yüzde 12,4'e çıktı.

Temmuz-eylül dönemini kapsayan son çeyrekte satış gelirleri 12,8 milyar Euro ile rekor kırdı. Aynı dönemde net kâr, 236 milyon Euro'dan 1,36 milyar Euro'ya yükseldi.

Vergi öncesi serbest nakit akışı ise yıllık bazda 4,66 milyar Euro'dan 8,8 milyar Euro'ya çıktı. Bu artışta yükselen kârlılığın yanı sıra müşterilerden alınan avanslar ve yeni kapasite rezervasyonları etkili oldu.

SİEMENS GAMESA YENİDEN KÂRA GEÇTİ

Siemens Energy'nin finansal sonuçlarında dikkat çeken gelişmelerden biri de rüzgâr enerjisi iştiraki Siemens Gamesa'nın yeniden kâra geçmesi oldu.

Teknik sorunlar, yüksek maliyetler ve yeniden yapılandırma giderleriyle mücadele eden Siemens Gamesa, 2026 mali yılını özel kalemler öncesinde 8 milyon Euro faaliyet kârıyla tamamladı. Şirket, bir önceki mali yılda yaklaşık 1,4 milyar Euro zarar açıklamıştı.

Böylece Siemens Gamesa, yıllık bazda başa baş seviyesine ulaşma hedefini gerçekleştirdi. Ancak rüzgâr enerjisi bölümünün nakit akışı negatif kalmayı sürdürdü. Bu alanda kalıcı kârlılığın sağlanması, Siemens Energy'nin orta vadeli finansal hedefleri açısından önem taşıyor.

2030'A KADAR 9 MİLYAR EURO'LUK HİSSE GERİ ALIMI PLANI

Siemens Energy, güçlü finansal performansının ardından hissedarlarına yönelik yeni sermaye dağıtım planını da açıkladı. Şirket, 2030 yılına kadar 9 milyar Euro tutarında ek hisse geri alımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Rekor sipariş birikimi, artan kârlılık ve Siemens Gamesa'nın yeniden kâra geçmesi, şirketin 2026 mali yılı performansında öne çıkan başlıklar oldu. Siemens Energy'nin açıkladığı yeni hedefler, yapay zekâ kaynaklı elektrik talebinin enerji teknolojileri sektöründeki büyümeyi desteklediğine işaret ediyor.