İngiltere'nin köklü indirim marketi zincirlerinden Poundland, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. 36 yıllık geçmişe sahip şirketin ülke genelindeki yaklaşık 600 mağazası ve 12 bin çalışanının geleceği belirsizliğe girdi. Şirket yönetimi, finansal krizi aşmak ve olası bir kurtarma anlaşmasına zaman kazanmak amacıyla mahkemeye başvurdu.

36 YILLIK MARKET ZİNCİRİ İFLASIN EŞİĞİNDE

1990 yılında kurulan ve İngiltere'nin en bilinen indirim marketlerinden biri haline gelen Poundland, artan maliyetler, borç baskısı ve tedarik sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

Şirket, 29 Ekim 2026 tarihinde İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne kayyum niteliğindeki iflas yöneticilerinin atanmasına yönelik niyet bildiriminde bulundu.

Söz konusu başvuru, şirketin resmen iflas ettiği anlamına gelmiyor. Ancak Poundland'in mali sorunlarının çözülmemesi halinde yönetimin iflas prosedürüne geçebileceğine işaret ediyor.

600 MAĞAZA VE 12 BİN ÇALIŞAN RİSK ALTINDA

İngiltere genelinde yaklaşık 600 mağazası bulunan Poundland, 12 bin civarında kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketin faaliyetlerini sürdürememesi veya mağazalarının parça parça satılması halinde çok sayıda şubenin kapanabileceği ve binlerce çalışanın işini kaybedebileceği belirtiliyor.

Ancak şirket yönetimi, mevcut süreçte mağazaların normal şekilde hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.

Henüz tüm mağazaların kapatılmasına veya 12 bin çalışanın işten çıkarılmasına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

MAHKEMEYE BAŞVURDU! KURTARMA ANLAŞMASI İÇİN 10 GÜN

Poundland'in mahkemeye sunduğu niyet bildirimi, şirkete alacaklıların yasal işlemlerine karşı 10 iş günü süreyle geçici koruma sağlıyor.

Şirket yönetimi ve finansal danışmanlar, bu süre içerisinde işletmenin tamamını veya bir bölümünü devralabilecek yatırımcılarla anlaşma sağlamaya çalışacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bazı perakende şirketleri Poundland'in mağazalarının bir bölümünü satın almakla ilgileniyor.

Ancak şirketin bütünlüğünü koruyacak bir satış anlaşmasına henüz ulaşılamadı.

1 STERLİNE SATILMIŞTI, ŞİMDİ YENİDEN ALICI ARANIYOR

Poundland, Haziran 2025'te ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers tarafından Pepco Group'tan sembolik 1 sterlin bedelle satın alınmıştı.

Gordon Brothers, şirketin mali durumunu iyileştirmek amacıyla yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamış, bu süreçte 100'den fazla mağaza kapatılmıştı.

Ancak finansal sorunların devam etmesi üzerine 2026 yılında yeniden satış süreci başlatıldı.

İrlanda merkezli Martin Property Group'un şirketin tamamını satın almak için sunduğu teklif, Poundland yönetiminin desteğine rağmen Gordon Brothers tarafından kabul edilmedi.

Şirketin sahipleriyle yönetimi arasında yaşanan görüş ayrılıkları da kurtarma sürecini zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor.

MARKET ZİNCİRİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Poundland yönetimi, şirketin tamamı için kabul edilebilir bir satın alma teklifine ulaşılamadığını ancak bazı perakende şirketlerinden mağazaların önemli bir bölümünü kapsayan teklifler geldiğini bildirdi.

Önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmeler, şirketin mevcut yapısıyla faaliyetlerine devam edip edemeyeceğini veya mağazalarının farklı alıcılara devredilip devredilmeyeceğini belirleyecek.

İngiltere'deki sendikalar ve ilgili kamu kurumları ise binlerce çalışanın işinin korunması için süreci takip ediyor.