Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarına mühendislik hizmetleri sunan Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin konkordato süreci iflasla sonuçlandı.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/502 esas sayılı dosya kapsamında şirketin kesin mühlet talebini reddederek iflasına karar verdi.

KONKORDATO İÇİN MAYIS AYINDA BAŞVURMUŞTU

Endmer hakkında 15 Mayıs 2026 tarihinde üç aylık geçici mühlet kararı verilmişti. Şirketle bağlantılı Öker Ürer hakkında da aynı tarihte geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi.

Şirketin konkordatoya ilişkin mali durumunun incelenmesi amacıyla üç kişilik konkordato komiser heyeti oluşturulurken Öker Ürer için bir komiser görevlendirildi.

İlk etapta üç ay olarak verilen geçici mühlet daha sonra iki ay daha uzatıldı. Bu dönemde şirketin mali yapısı ve borçlarını ödeme kapasitesi incelendi.

MAHKEME KESİN MÜHLET TALEBİNİ REDDETTİ

Süreçte kritik karar 25 Eylül'deki duruşmada çıktı.Mahkeme, davacıların kesin mühlet taleplerinin reddine karar verirken Endmer ve Öker Ürer hakkındaki geçici mühletleri kaldırdı.

Konkordato komiserlerinin görevleri sona erdirilirken daha önce uygulanan ihtiyati tedbirlerin de kaldırılmasına karar verildi. Endmer açısından ise mahkeme iflas kararı verdi.

TÜPRAŞ, PETKİM, STAR RAFİNERİ VE OPET PROJELERİNDE YER ALDI

Endmer'i dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri de geçmişte çalıştığı büyük sanayi kuruluşları.

Aliağa merkezli şirket, enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde mühendislik hizmetleri veriyordu.

Şirketin geçmişte görev aldığı projeler arasında Tüpraş, Petkim, Star Rafineri ve Opet'in yanı sıra Kırklareli'ndeki ENKA Santrali de bulunuyor.

Endmer böylece Türkiye'nin önde gelen sanayi ve enerji şirketlerinin çeşitli projelerinde hizmet veren firmalar arasında yer alıyordu.

İFLAS KARARINA KARŞI İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkemenin kararına karşı hukuki süreç henüz tamamen sona ermiş değil.

Borçlu davacılar, kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde istinaf başvurusunda bulunabilecek.

Konkordato talebine itiraz eden alacaklılar açısından ise iki haftalık istinaf süresi kararın ilanından itibaren başlayacak.

Bu nedenle mevcut aşamada mahkemenin iflas kararı verdiğini söylemek doğru; ancak kararın kanun yolu süreci devam edebilir.