Mali kriz sebebiyle konkordato talebinde bulunan Uşak Seramik hisselerinin dün akşam Borsa İstanbul kararıyla Yakın İzleme Pazarı'na (gözaltı pazarı) alınmasının ardından bugün piyasaları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

BORSA İSTANBUL KARARINI KAP'A BİLDİRDİ

Borsa İstanbul A.Ş., 30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle endeks şirketlerindeki zorunlu değişikliği duyurdu.

Açıklamaya göre Uşak Seramik paylarının 01/10/2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görecek olması nedeniyle, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.1 maddesi uyarınca hisse tüm BIST endekslerinden çıkarıldı.

BIST 500 ENDEKSİNE ŞEKER YATIRIM DAHİL OLDU

Uşak Seramik'in BIST 500 endeksi kapsamından çıkarılması neticesinde kural seti gereği yeni bir düzenlemeye gidildi.

2026 yılı 4. çeyrek dönemi (01.10.2026 - 31.12.2026) için BIST 500 endeksinin 1. yedeği olarak belirlenmiş olan Şeker Yatırım (SKBNK/SKYMD), USAK’ın yerine endekste kalmaya ve işlem görmeye devam edecek.

Konkordato süreci ve pazardaki küme düşme kararı sonrası Uşak Seramik hisselerinin önümüzdeki dönem performansı ve borç yapılandırma süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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