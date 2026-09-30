Şirketin 30 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirimde, yatırımların devam etmesi ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Buna göre, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtıma konu edilmeyerek şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin teklif, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Söz konusu teklif, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

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