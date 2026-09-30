Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Eylül 2026 olan sözleşmeler için son işlem günü ve vade sonu uyarısı yapıldı.

Borsa İstanbul’un duyurusuna göre söz konusu sözleşmeler 30 Eylül 2026 normal seans sonunda itfa olacak. İşlem günü sonunda açık pozisyonlar, sözleşmeler için belirlenen uzlaşma yöntemine göre uzlaştırılarak kapatılacak.

HANGİ SÖZLEŞMELER VADE SONUNDA?

Vade sonunda itfa olacak sözleşmeler ve uzlaşma yöntemleri şöyle:

Sözleşme Uzlaşma şekli USD/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma EUR/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma EUR/USD Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma RUB/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma CNH/TL Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma GBP/USD Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma 1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Nakdi uzlaşma Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Fiziki teslimat USD/TL Vadeli İşlem Fiziki teslimat Pay Vadeli İşlem Fiziki teslimat USD/TL Opsiyon Nakdi uzlaşma USD/TL Opsiyon Fiziki teslimat Pay Opsiyon Fiziki teslimat

Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kâr ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacak. Fiziki teslimatlı sözleşmelerde ise açık pozisyonlar ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacak.

YENİ SÖZLEŞMELER 1 EKİM’DE İŞLEMDE

Borsa İstanbul, yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmelerin 1 Ekim 2026’dan itibaren işlem görmeye başlayacağını bildirdi. İşleme kapatılacak ve yeni açılacak sözleşmelere ilişkin detayların Borsa İstanbul’un ilgili raporlarında yer alacağı belirtildi.

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