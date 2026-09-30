Takasbank, Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle oluşan temerrüt açığını kapatmak amacıyla 7 hissede temerrüt alımı gerçekleştirecek. İşlemlerin takası bugün (30 Eylül 2026) yapılacak.

7 HİSSEDE TEMERRÜT ALIMI YAPILACAK

Takasbank tarafından yapılan bildirimlere göre 30 Eylül 2026 tarihinde temerrüt alımına konu olacak hisseler şöyle:

USAK - Uşak Seramik Sanayi A.Ş.

SMRTG - Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP

ICUGS - ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. KAP

KBORU - Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ASGYO - Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Takasbank, söz konusu paylarda temerrüt açığını kapatmak amacıyla alım gerçekleştirileceğini ve satış emirlerinin ilgili pay sıralarına girilebileceğini bildirdi.

Temerrüt alımlarının takası da bugün, 30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

TEMERRÜT ALIMI NEDEN YAPILIYOR?

Temerrüt alımı, Pay Piyasası'nda takas yükümlülüğü kapsamında teslim edilmesi gereken payların zamanında teslim edilememesi halinde ortaya çıkan kıymet açığının kapatılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu durumda Takasbank, teslim edilmesi gereken payları piyasadan temin etmek amacıyla ilgili pay sırasında alım yapıyor.

Dolayısıyla yapılan açıklama, söz konusu şirketlerin borcunu ödeyemediği veya şirketlerin temerrüde düştüğü anlamına gelmiyor. Temerrüt, Pay Piyasası'ndaki takas yükümlülüğünün yerine getirilememesinden kaynaklanıyor.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ALINAMAZSA NE OLACAK?

Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'ne göre Takasbank'ın teslim etmesi gereken kıymeti, temerrüdün ardından 2 iş günü içerisinde piyasadan temin edememesi halinde nakdi uzlaşı süreci gündeme geliyor.

Bu durumda alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödeniyor.