Fonlarda milyarlarca liralık hareket yaşandı. IUV'a 1,69 milyar TL girerken KTV'den 6,40 milyar TL çıktı. Yatırımcı sayılarında da sert değişimler görüldü.
Fon piyasasında 30 Eylül 2026 tarihli para giriş-çıkışları ve yatırımcı sayısındaki değişimler belli oldu. FonTurkey verilerine göre günün en yüksek para girişi 1,69 milyar TL ile İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fonu'nda (IUV) gerçekleşirken, en yüksek para çıkışı 6,40 milyar TL ile Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nda (KTV) kaydedildi.
EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN 10 FON
30 Eylül verilerine göre IUV'a 1,69 milyar TL para girişi gerçekleşti. IUV'u 807 milyon TL ile PPI ve 561 milyon TL ile NRG takip etti.
|Fon
|Günlük para girişi
|IUV
|+1,69 milyar TL
|PPI
|+807 milyon TL
|NRG
|+561 milyon TL
|IOO
|+446 milyon TL
|DCB
|+416 milyon TL
|PVK
|+397 milyon TL
|KSV
|+351 milyon TL
|IKV
|+235 milyon TL
|YTV
|+211 milyon TL
|ZP8
|+210 milyon TL
EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN 10 FON
Günün diğer tarafında ise milyarlarca liralık çıkışlar yaşandı. KTV'deki 6,40 milyar TL'lik çıkışı, PPJ'deki 3 milyar TL ve ZPR'deki 2,59 milyar TL takip etti.
|Fon
|Günlük para çıkışı
|KTV
|-6,40 milyar TL
|PPJ
|-3,00 milyar TL
|ZPR
|-2,59 milyar TL
|YOZ
|-2,34 milyar TL
|IDO
|-1,37 milyar TL
|PTE
|-1,31 milyar TL
|EUZ
|-1,00 milyar TL
|FSF
|-912 milyon TL
|GRO
|-733 milyon TL
|PAL
|-668 milyon TL
YATIRIMCI SAYISI EN ÇOK BU FONLARDA ARTTI
Para hareketlerinin yanı sıra yatırımcı sayısındaki günlük değişimlerde de belirgin ayrışma görüldü. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu (ZBJ), 262 kişilik artışla günün ilk sırasında yer aldı.
|Fon
|Yatırımcı değişimi
|ZBJ
|+262
|AIS
|+171
|GUH
|+141
|KTJ
|+118
|ZTS
|+73
|GUB
|+67
|DCB
|+56
|HSL
|+47
|SGT
|+46
|GNP
|+39
EN FAZLA YATIRIMCI KAYBEDEN FONLAR
Yatırımcı sayısında günün en büyük düşüşü ise İş Portföy Altın Fonu'nda (TTA) gerçekleşti. TTA'nın yatırımcı sayısı bir günde 352 kişi azaldı. Onu 255 kişiyle KZL ve 243 kişiyle GTA takip etti.
|Fon
|Yatırımcı değişimi
|TTA
|-352
|KZL
|-255
|GTA
|-243
|YKT
|-219
|AFO
|-213
|KUT
|-199
|KTV
|-199
|IJC
|-197
|TTE
|-174
|TCA
|-163
KTV'DE 6,4 MİLYAR TL ÇIKIŞ: YATIRIMCI SAYISI DA AZALDI
Günün en belirgin hareketlerinden biri Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nda (KTV) yaşandı. Fon, 6,40 milyar TL ile günün en yüksek para çıkışının gerçekleştiği fon oldu.
KTV aynı zamanda yatırımcı sayısında en fazla düşüş yaşanan fonlar arasında yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı günlük bazda 199 kişi azalırken, KTV bu rakamla yatırımcı kaybında ilk 10'a girdi.
Böylece KTV, 30 Eylül'de hem para çıkışında listenin ilk sırasında yer aldı hem de yatırımcı sayısındaki düşüşle iki ayrı listede öne çıkan fonlardan biri oldu.