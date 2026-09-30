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Fonlarda milyarlarca liralık hareket yaşandı. IUV'a 1,69 milyar TL girerken KTV'den 6,40 milyar TL çıktı. Yatırımcı sayılarında da sert değişimler görüldü.

Fon piyasasında 30 Eylül 2026 tarihli para giriş-çıkışları ve yatırımcı sayısındaki değişimler belli oldu. FonTurkey verilerine göre günün en yüksek para girişi 1,69 milyar TL ile İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fonu'nda (IUV) gerçekleşirken, en yüksek para çıkışı 6,40 milyar TL ile Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nda (KTV) kaydedildi.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN 10 FON

30 Eylül verilerine göre IUV'a 1,69 milyar TL para girişi gerçekleşti. IUV'u 807 milyon TL ile PPI ve 561 milyon TL ile NRG takip etti.

Fon Günlük para girişi
IUV +1,69 milyar TL
PPI +807 milyon TL
NRG +561 milyon TL
IOO +446 milyon TL
DCB +416 milyon TL
PVK +397 milyon TL
KSV +351 milyon TL
IKV +235 milyon TL
YTV +211 milyon TL
ZP8 +210 milyon TL

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN 10 FON

Günün diğer tarafında ise milyarlarca liralık çıkışlar yaşandı. KTV'deki 6,40 milyar TL'lik çıkışı, PPJ'deki 3 milyar TL ve ZPR'deki 2,59 milyar TL takip etti.

Fon Günlük para çıkışı
KTV -6,40 milyar TL
PPJ -3,00 milyar TL
ZPR -2,59 milyar TL
YOZ -2,34 milyar TL
IDO -1,37 milyar TL
PTE -1,31 milyar TL
EUZ -1,00 milyar TL
FSF -912 milyon TL
GRO -733 milyon TL
PAL -668 milyon TL

YATIRIMCI SAYISI EN ÇOK BU FONLARDA ARTTI

Para hareketlerinin yanı sıra yatırımcı sayısındaki günlük değişimlerde de belirgin ayrışma görüldü. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu (ZBJ), 262 kişilik artışla günün ilk sırasında yer aldı.

Fon Yatırımcı değişimi
ZBJ +262
AIS +171
GUH +141
KTJ +118
ZTS +73
GUB +67
DCB +56
HSL +47
SGT +46
GNP +39

EN FAZLA YATIRIMCI KAYBEDEN FONLAR

Yatırımcı sayısında günün en büyük düşüşü ise İş Portföy Altın Fonu'nda (TTA) gerçekleşti. TTA'nın yatırımcı sayısı bir günde 352 kişi azaldı. Onu 255 kişiyle KZL ve 243 kişiyle GTA takip etti.

Fon Yatırımcı değişimi
TTA -352
KZL -255
GTA -243
YKT -219
AFO -213
KUT -199
KTV -199
IJC -197
TTE -174
TCA -163

KTV'DE 6,4 MİLYAR TL ÇIKIŞ: YATIRIMCI SAYISI DA AZALDI

Günün en belirgin hareketlerinden biri Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nda (KTV) yaşandı. Fon, 6,40 milyar TL ile günün en yüksek para çıkışının gerçekleştiği fon oldu.

KTV aynı zamanda yatırımcı sayısında en fazla düşüş yaşanan fonlar arasında yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı günlük bazda 199 kişi azalırken, KTV bu rakamla yatırımcı kaybında ilk 10'a girdi.

Böylece KTV, 30 Eylül'de hem para çıkışında listenin ilk sırasında yer aldı hem de yatırımcı sayısındaki düşüşle iki ayrı listede öne çıkan fonlardan biri oldu.

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