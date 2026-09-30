Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak atanmış; 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

1973 yılında Ankara’da doğan Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde İşletme alanında yüksek lisans ve Siyasal Ekonomi alanında doktora yaptı.

Kariyerine Şekerbank T.A.Ş. Sabit Gelirli Menkul Kıymetler Bölümünde uzman yardımcısı olarak başlayan İbrahim Ömer Gönül, ardından Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı unvanıyla fon yönetimi alanında çalıştı.

2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na geçiş yaparak Kurumsal Yatırımcılar Dairesi'ndeki görevinin ardından sırasıyla Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, bu görevinin yanı sıra, sermaye piyasalarındaki değerleme faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de eş zamanlı olarak yürüttü.

18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığı görevine atanan İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrıldı.

Gönül, 8 Mayıs 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atandı.