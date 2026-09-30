Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yatırım fonlarının işlemlerine yönelik inceleme ve denetim çalışmalarına başladı.

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, yaptığı açıklamada çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını bildirdi.

Tanrıkulu, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin inceleneceğini belirtti.

Açıklamada, inceleme ve denetim çalışmaları kapsamında gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesinin de amaçlandığı ifade edildi.