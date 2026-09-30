Fon piyasasında yaşanan kriz otomotiv sektörünü de etkilemeye başladı. Otomotiv editörü Emre Özpeynirci, parasına ulaşamayan bazı yatırımcıların araçlarını nakde çevirmek için satışa çıkardığını, sıfır otomobil almayı planlayan bazı tüketicilerin ise alımlarını ertelediğini belirtti.

Özpeynirci, Oksijen TV’de yayınlanan Otomotiv Gündemi programının 100’üncü bölümünde fon krizinin sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına etkilerini değerlendirdi.

Yaklaşık 500 bin kişiyi etkilediği belirtilen fon krizinin ciddi bir likidite sorunu yarattığını ifade eden Özpeynirci, otomotiv sektörünün gelişmelerden iki farklı kanaldan etkilendiğini söyledi.

PARASINA ULAŞAMAYAN YATIRIMCI ARAÇLARINI SATIŞA ÇIKARIYOR

Fondaki parasına ulaşamayan veya parasını ne zaman geri alacağını bilmeyen bazı yatırımcıların ellerindeki otomobilleri nakde çevirmek amacıyla satışa çıkardığını belirten Özpeynirci, bu durumun ikinci el piyasasında arz-talep ve fiyat dengelerini değiştirdiğini ifade etti.

SIFIR OTOMOBİL ALIMLARI ERTELENİYOR

Fon krizinin sıfır otomobil pazarına etkisinin ise farklı bir kanaldan ortaya çıktığını belirten Özpeynirci, bazı fon yatırımcılarının otomobil satın almak için ön ödeme yaptığını ve kalan araç bedelini fondan elde edecekleri getiriyle karşılamayı planladığını anlattı.

Fonlarda yaşanan sorunların ardından bu tüketicilerin bir bölümünün araç alımından vazgeçtiğini veya alımlarını ertelediğini söyleyen Özpeynirci, bunun sıfır otomobil pazarındaki talebi de etkilediğini kaydetti.

Özpeynirci, “Fona para yatıranların bir kısmı sıfır araç alıcılarıydı. Ön ödemelerini yapmışlardı ve fondan gelecek getiriyle aracı teslim alacaklardı. Şimdi bu alıcılar ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

EYLÜL'DE 90 BİN ADETLİK SATIŞ BEKLENTİSİ

İkinci el otomobil piyasasında fiyat dengelerinin bozulduğuna dikkat çeken Özpeynirci, sıfır otomobil pazarında temmuz ve ağustosta yüzde 25’i aşan daralma yaşandığını belirtti.

Özpeynirci, eylül ayında ise sıfır otomobil satışlarının yaklaşık 90 bin adet seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.