AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, ortağı olduğu 4 şirketin parasının Tera Portföy’ün tasfiye edilen TP2 fonunda kaldığını belirterek, "Ben de fon mağduruyum" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde Zeybekci ile yaptığı röportajın çarpıcı ayrıntılarını aktardı.

"455 BİN MAĞDURDAN BİRİYİM, BORSADA İŞLEMİM YOKTUR"

Zeybekci, kendisinin ve şirketlerinin Borsa İstanbul'da hisse alım satım işlemi gerçekleştirmediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim ve şirketlerimin borsada zerre miktarda işlemimiz yoktur. Hisse alım satımında asla bulunmadım."

Buna karşın ortağı olduğu 4 şirketin kısa vadeli nakit ödemelerini değerlendirmek adına 17 Eylül'de tasfiye kararı alınan Tera’nın TP2 fonuna yatırım yaptığını kabul etti.

Şirket yöneticilerinin faiz, gecelik faiz ve repodan özellikle kaçındıkları için bu tür fonları tercih ettiğini belirten Zeybekci, son iki aydaki yatırımlardan haberinin olmadığını dile getirdi:

"Bu mazeret değil tabii, bilgim olması gerekiyordu ama olmadı. Arkadaşlar buraya koymuşlar. Haberim olsa müsaade etmezdim."

"SANİYE SANİYE İZLEYEBİLİRLERDİ: SPK’NIN İHMALİ VAR"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumları sert sözlerle eleştiren AK Partili Zeybekci, kamunun olağan dışı hareketlere zamanında müdahale edebilecek teknik güce sahip olduğunu dile getirdi.

Devletin anlık gözetim yapabileceğini savunan Zeybekci, "Maalesef devletin ihmali var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda. Vatandaş 'Bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi' güvencesiyle buralarda parasını tuttu. Manipülatif işlemler yapan, milyarlarca para kazanıp çıkanlarla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım" şeklinde konuştu.

Bir hissenin 10 TL'den 1000 TL'ye çıkması halinde yetkililerin işlem durdurma veya erişim engeli kararı alması gerektiğini söyleyerek denetim zafiyetine dikkat çekti.

"YATIRIMCININ ANAPARASI ÖDENMELİ"

Piyasada oluşan derin mağduriyetin nasıl giderilebileceğine dair önerisini de sunan Zeybekci, dünyadaki örnekleri hatırlattı.

ABD'deki Mortgage krizinde manipülatörlerin kazançlarına el konulduğunu ifade eden Zeybekci, Türkiye'de de benzer bir modelle mağdur olan yatırımcıların en azından anaparalarının ödenmesi gerektiğini savundu.

Görüşme sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarmadığını belirten Zeybekci; Tera yöneticisi Erdin Özel’i tanımadığını söyledi.

AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin sistem üzerinden 2,2 milyar TL kazandığı yönündeki iddialar için ise "Doğruysa yanlış bir şey tabii" değerlendirmesinde bulundu.