30 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, şirketin LDR Turizm’deki tüm hisselerini sattığı duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde gerçekleşen işleme dair detaylar şu şekilde:

• İşlem Tarihi: 29 Eylül 2026

• Satılan Pay Miktarı: 25.852.917 nominal tutarlı (lot) pay

• Pay Oranı Değişimi: Inveo Portföy’e ait fonların LDR Turizm A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı payları ile oy hakları oranı yüzde 3 sınırının altına düşerek yüzde 0 seviyesine indi.

Yapılan bu yüklü satım işleminin ardından Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki yatırım fonlarının LDR Turizm sermayesinde herhangi bir payı kalmadı.

HİSSEDE TABAN SEVİYESİ

Dev satış haberinin piyasaya yansımasıyla birlikte LDR Turizm (LIDER) hisseleri sert düşüşe geçerek taban fiyata geriledi. Saat 11:19 itibarıyla piyasa performans detayları şu şekilde:

• Güncel Fiyat: Önceki kapanışını 8,41 TL seviyesinden yapan hisse, yüzde 9,99 değer kaybıyla taban fiyat olan 7,57 TL seviyesine geriledi.

• Haftalık ve Aylık Kayıp: Hisse fiyatındaki düşüş trendi haftalık bazda yüzde 46,77, aylık bazda ise yüzde 76,32 seviyelerine ulaştı.

• Yıllık Kayıp ve Dip Seviye: Yıl içerisinde en yüksek 153,75 TL seviyesini gören LIDER payları, yıllık bazda yüzde 88,13 eriyerek yıllık en düşük seviyesi olan 7,57 TL'ye geriledi.

• İşlem Hacmi: Hissedeki günlük işlem hacmi 3.709.977 TL (543.985 lot) olarak gerçekleşti.

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