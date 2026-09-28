Haziran 2023 döneminde 13,43 TL seviyesinden borsaya giriş yaptıktan sonra geçen hafta itibarıyla halka arz fiyatının altında kalan KTLEV, aralıksız satışlarla taban serisini 12 güne çıkardı.

KTLEV, bugün de yüzde 9,95 kayıpla 11,85 TL seviyesine çakıldı. Hissede haftalık değer kaybı yüzde 46,77, aylık kayıp ise yüzde 82,31 gibi rekor seviyelere ulaştı. Yıl içerisinde ise dip seviye olarak 6,05 TL’ye kadar gerilemişti.

BÖLÜNME SONRASI ZİRVEDEN ARALIKSIZ TABAN SERİSİNE

Katılımevim hisseleri, en son 3 Ağustos 2026 tarihinde yüzde 238,16 oranında bedelsiz sermaye artırımı (bölünme) gerçekleştirdi.

Süreç içerisindeki kritik fiyat dönüm noktaları ve yaşanan çöküşün kronolojisi şu şekilde gelişti:

• Bölünme Öncesi ve Bölünme Günü: Temmuz 2026’da bölünme öncesi düzeltilmemiş fiyatıyla 198 TL civarına kadar çıkan hisse, 3 Ağustos 2026 tarihindeki bölünmenin ardından 41,42 TL düzeltilmiş fiyattan işleme başladı.

• Bölünme Sonrası Rekor Zirve: Bölünme sonrasında güçlü alımlarla yükselişini sürdüren KTLEV, 28 Ağustos 2026 tarihinde 69,00 TL ile en yüksek seviyesine ulaştı.

• Eylül Ayı Taban Serisi: Rekor seviyenin görülmesinin ardından eylül ayı boyunca arka arkaya taban kilitlenen hissede geri çekilme hız kazandı. Hisse fiyatı 14 Eylül’de 33,88 TL, 25 Eylül’de ise 13,16 TL seviyesine kadar geriledi.

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KAMULAŞTIRMA VE TAKASBANK ADIMLARI TABANI KALDIRMAYA YETMEDİ

Geçen hafta Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından pay devir süreçlerine yönelik resmi onay ve izin süreçlerinin başlatıldığı duyurulmuş, ardından Takasbank kanadından temerrüt alımları gerçekleştirilmişti.

Ancak piyasadaki sert satış baskısı ve güven kaybı nedeniyle bu hamleler de hissedeki taban kilitlenmesini çözmeye yetmedi.

ARACI KURUM DAĞILIMI VE DERİNLİK TABLOSU NE SÖYLÜYOR?

Haftanın ilk işlem gününde saat 11:20 itibarıyla derinlik ve takas verilerine göre:

• Satış Tarafı Ağır Basıyor: İlk 5 satıcının net hacmi -429.598.000 TL seviyesindeyken, ilk 5 alıcının hacmi 321.132.000 TL'de kaldı. Net satış dengesi -108.466.000 TL olarak gerçekleşti.

• En Çok Satan Kurumlar: Satış tarafında ilk sırada yüzde 58,51 pay ve -272.191 net lot ile Ak Yatırım yer aldı. Ak Yatırım’ı yüzde 14,19 ile HSBC (-66.000 lot) ve yüzde 10,06 ile Tacirler Yatırım (-46.814 lot) takip etti.

• Alım Tarafındaki Kurumlar: Alım tarafında ise yüzde 18,74 pay ile İş Yatırım (87.164 lot) birinci sırada yer alırken, onu yüzde 16,46 ile Midas (76.573 lot) ve yüzde 12,71 ile Ziraat Yatırım (59.114 lot) izledi.

Piyasadaki yoğun satış baskısının devam etmesi, yatırımcıların gözünü hissenin yıl içinde gördüğü 6 TL’lik dip seviyelerine geri dönüp dönmeyeceğine çevirdi.

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