Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaşırken çok sayıda hisse taban seviyesine geriledi. Finansal kiralama ve faktoring endeksindeki kayıp yüzde 8'i aşarken, BIST 100 hisselerinde en yüksek para çıkışı ASELS ve TUPRS'ta gerçekleşti. Piyasaların odağında ise fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler bulunuyor.

BIST 100'DE KAYIP YÜZDE 3'E YAKLAŞTI

BIST 100 endeksi saat 11.20 itibarıyla yüzde 2,87 düşüşle 12.528 puana gerilerken, ilerleyen dakikalarda gün içi en düşük 12.518,82 puanı gördü.

Bankacılık endeksinde yüzde 1,59, holding endeksinde ise yüzde 2,24 kayıp yaşandı. Sektör endeksleri arasında spor pozitif ayrışırken en sert satış finansal kiralama ve faktoring tarafında görüldü.

ÇOK SAYIDA HİSSE TABAN OLDU

Borsadaki satış dalgası hisse bazında da sertleşti. Saat 11.50 itibarıyla çok sayıda payda kayıplar günlük taban seviyesine ulaştı.

TRHOL, RALYH, IZFAS, KARCL, SARAE, SELEC, OZATD, RUBNS ve YYLGD hisseleri yüzde 10 düşüş kaydetti.

TEHOL, SKYLP, MAGEN, TKNKA, CRFSA, ALKLC ve TERA hisselerinde kayıp yüzde 9,99'a ulaşırken; BIGTK, LYDHO, TDGYO, IEYHO, ANELE ve TMPOL paylarında düşüş yüzde 9,98 seviyesinde gerçekleşti.

Fon soruşturması sürecinde sert satışların görüldüğü Tera Grubu hisselerindeki baskı da devam etti. TRHOL yüzde 10, TEHOL ve TERA yüzde 9,99 kayıpla taban seviyelerinde işlem gördü.

Hisse Fiyat (TL) Değişim TRHOL 1.746,000 %-10,00 RALYH 105,300 %-10,00 IZFAS 19,800 %-10,00 KARCL 90,450 %-10,00 SARAE 40,520 %-10,00 SELEC 113,400 %-10,00 OZATD 1.935,000 %-10,00 RUBNS 18,090 %-10,00 YYLGD 7,830 %-10,00 TEHOL 18,560 %-9,99 SKYLP 61,300 %-9,99 MAGEN 14,500 %-9,99 TKNKA 60,850 %-9,99 CRFSA 210,800 %-9,99 ALKLC 201,800 %-9,99 TERA 86,950 %-9,99 MANAS 12,980 %-9,99 BIGTK 119,000 %-9,98 LYDHO 50,050 %-9,98 TDGYO 8,750 %-9,98 IEYHO 89,300 %-9,98 ANELE 55,900 %-9,98 TMPOL 111,900 %-9,98

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNGDE KAYIP YÜZDE 59'A YAKLAŞTI

Günün en sert satışlarından biri finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

Endeks gün içinde yüzde 8'in üzerinde değer kaybederken saat 11.51 itibarıyla 30.204,87 puana kadar geriledi.

16 Eylül'de 73.104 puan seviyesinde bulunan finansal kiralama ve faktoring endeksinin bu seviyeden kaybı böylece yaklaşık yüzde 59'a ulaştı.

EN FAZLA PARA ASELS'TEN ÇIKTI

BIST 100'deki günlük para giriş-çıkış verileri de satışların yoğunlaştığı hisseleri ortaya koydu.

En yüksek para çıkışı 177 milyon 641 bin TL ile ASELS'te gerçekleşti. ASELS'i 138 milyon 563 bin TL ile TUPRS, 95 milyon 937 bin TL ile AKBNK, 84 milyon 127 bin TL ile TRALT ve 69 milyon 395 bin TL ile EREGL takip etti.

MIATK'ta 42 milyon 187 bin TL, KRDMD'de 27 milyon 215 bin TL, GARAN'da ise 27 milyon TL para çıkışı kaydedildi.

PARA GİRİŞİNDE MGROS İLK SIRADA

Satışların hakim olduğu günde bazı hisselerde ise para girişi görüldü.

MGROS 31 milyon TL ile en fazla para girişi gerçekleşen hisse oldu. MGROS'u 22,8 milyon TL ile THYAO, 16,9 milyon TL ile ENERY, 13,5 milyon TL ile EFOR ve 12,5 milyon TL ile YKBNK izledi.

CIMSA'da 10,7 milyon TL, HEKTS'ta 5,6 milyon TL ve PAHOL'de 4,6 milyon TL para girişi gerçekleşti.

GÖZLER FON SORUŞTURMASINDA

Piyasalarda fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tasfiyeye alınan fonlar, şirket ve fonlara ilişkin tedbir kararları ile soruşturma kapsamında yaşanan gözaltı ve tutuklamalar son günlerde piyasanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

SPK son olarak tasfiyeye alınan fonlarda 17 Eylül'de TEFAS'a iletilen ancak iptal edilen alım ve satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden yatırımcıların katılma payı oranında karşılanacağını açıklamıştı.

16 Eylül ve öncesinde iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında değerlendirileceği bildirilmişti.

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