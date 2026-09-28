Mia Teknoloji,(MIATK) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Katar merkezli Barzan Holdings QSTP ile Karşılıklı İş Birliği ve Gizlilik Anlaşması imzalandığını duyurdu.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE İŞ BİRLİĞİ

Anlaşma kapsamında iki şirket, başta savunma ve savunma teknolojileri olmak üzere radar, elektro-optik ve LIDAR sistemlerine yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Tarafların değerlendireceği başlıklar arasında Katar'da yerel üretim imkanlarının oluşturulması da bulunuyor.

KATAR'DAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE SATIŞ GÜNDEMDE

İş birliği yalnızca Katar pazarıyla sınırlı kalmayacak. Mia Teknoloji ile Barzan Holdings, Katar'ın yanı sıra üçüncü ülkelere yönelik satış ve iş geliştirme fırsatlarını da değerlendirecek.

Anlaşma kapsamında ayrıca ürün ve teknoloji geliştirme çalışmaları, proje yönetimi ve ilgili teknoloji çözümleri üzerinde görüşmeler yürütülecek.

MİA TEKNOLOJİ KÖRFEZ PAZARINI HEDEFLİYOR

Mia Teknoloji, Körfez ülkelerini stratejik bölgeleri ve hedef pazarları arasında gösterirken, Barzan Holdings ile yapılan anlaşmayla bölgede pazar payı elde etmeyi ve güçlü ortaklıklarla büyümeyi hedeflediğini bildirdi.

Şirket, anlaşmaya ilişkin yeni gelişmelerin sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında yatırımcılarla paylaşılacağını açıkladı.