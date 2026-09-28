Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yükselişini sürdürerek kritik 250 baz puan seviyesinin üzerine çıktı. Böylece CDS, 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Altı aylık fon tasfiye süreci, soruşturma kapsamında açıklanan tedbir kararları ve devam eden gözaltı süreçleri piyasaların odağında kalırken, Türkiye'nin risk primindeki yukarı yönlü hareket de hızlandı.

CDS 250 BAZ PUANI AŞTI

S&P Global Piyasa İstihbaratı verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i cuma gününe kıyasla 1 baz puan yükselerek 250 baz puanın üzerine çıktı. Bu seviye, Türkiye'nin kredi risk priminde yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesine işaret etti.

CDS, bir ülkenin borcunun temerrüde düşme riskine karşı sigorta maliyetini gösterirken, risk primindeki yükseliş yatırımcıların ülkeye ilişkin risk algısının arttığına işaret edebiliyor.

EYLÜL BAŞINDA 204 PUANIN ALTINA İNMİŞTİ

Türkiye'nin CDS'indeki son hareket, eylül ayının başından bu yana yaşanan değişimi de ortaya koydu.

Risk primi, nisan ayının başında 311,12 baz puanla son 52 haftanın zirvesini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Temmuz ve ağustos aylarında gerileyen CDS, eylül başında 203,98 baz puanla 52 haftanın en düşük seviyesini test etmişti.

Böylece yaklaşık bir ay içerisinde risk primi 204 baz puan seviyelerinden yeniden 250 baz puanın üzerine çıkmış oldu.

FON SÜRECİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

Tasfiyeye alınan yatırım fonları için belirlenen altı aylık takvim, soruşturma kapsamında alınan ve daha sonra şirketler ile fonlar yönünden kaldırılan tedbirler ile devam eden gözaltı süreçleri piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

CDS'teki yükselişin Türkiye'nin dış finansman koşulları ve borçlanma maliyetleri üzerindeki olası etkileri de yakından izleniyor.