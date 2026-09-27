Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Pasifik Eurasia Lojistik'ten (PASEU) dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, Pasifik Grubu ortaklarının Pusula Portföy bünyesindeki PHB fonuna PASEU hissesi devrettiğini doğrularken, söz konusu hisselerin halen fonda bulunduğunu ve ayni olarak geri alınarak fonun tasfiye edilmesi için başvuru yapıldığını duyurdu.

PASEU'DAN FON İDDİALARINA AÇIKLAMA

Pasifik Eurasia, çeşitli sosyal medya platformları ve dijital mecralarda şirket paylarına ilişkin gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı değerlendirmeler bulunduğunu belirterek KAP üzerinden açıklama yaptı.

Şirket, Pasifik Grubu ortakları ve iştiraklerinin son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, TEFAS'a açık veya kapalı şekilde yatırımcılara pazarlanan fonlarla herhangi bir alım satımının bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada bu fonlara PASEU hissesi dahil herhangi bir hisse satışının gerçekleştirilmediği belirtildi.

PUSULA PORTFÖY'DEKİ PHB FONUNU AÇIKLADI

Şirket bununla birlikte Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki PHB fonuyla gerçekleştirilen işlemin ayrıntılarını da paylaştı.

Pusula Portföy nezdinde bulunan, TEFAS'a açık olmayan ve piyasaya pazarlanmayan kapalı fon niteliğindeki PHB fonuna, Pasifik Grubu ana ortakları ile halka açık olmayan bir iştirak şirketi tarafından 29 Nisan 2026 tarihinde PASEU hisseleri devredildi.

Devir karşılığında ise fon katılım payları edinildi. Şirket, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte KAP üzerinden kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

"SATIŞ GELİRİ ELDE EDİLMEDİ"

Pasifik Eurasia, işlemin kendi menkul kıymet yatırımlarının ve portföylerinin kurumsal portföy yönetimi anlayışıyla yönetilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şirket, bu işlem sonucunda herhangi bir satış geliri elde edilmediğini, şahsi hesaplarda tutulan hisselerin PHB fonunda muhafaza edilmeye başlandığını açıkladı.

PASEU HİSSELERİ HALEN FONDA

Açıklamanın en önemli bölümlerinden biri ise PASEU hisselerinin mevcut durumuna ilişkin oldu.

Şirket, PHB fonuna devredilen PASEU hisselerinin halen söz konusu fonda bulunduğunu bildirdi.

Hisselerin ayni olarak geri iade edilmesi yoluyla fonun tasfiye edilmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.

Pasifik Eurasia ayrıca PASEU hisselerinin diğer yatırım fonlarındaki mevcut durumu ile hangi fiyatlardan alınıp satıldığı konusunda şirketin bilgisi, kontrol imkanı veya sorumluluğu bulunmadığını belirtti.

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Şirket, yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgi yayan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki ve cezai süreç başlatacağını da duyurdu.

Bu kapsamda yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların ve suç duyurularının yapılacağı bildirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çeşitli sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda Şirketimiz paylarına ilişkin gerçekle bağdaşmayan, yanıltıcı nitelikte değerlendirmeler ve iddialar yer almaktadır. Sermaye piyasalarının şeffaflığına ve yatırımcılarımızın doğru bilgilendirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Pasifik Grubu Ortaklarının ve iştiraklerinin, son günlerde kamuoyunda gündem olan, TEFAS'a açık veya kapalı şekilde yatırımcılara pazarlanan fonlarla hiçbir alım satımı olmamış , bu fonlara herhangi bir hisse satışı da PASEU (Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.) hissesi satışı da söz konusu olmamıştır.

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde ve TEFAS'a açık olmayan piyasaya pazarlaması yapılmayan kapalı fon niteliğindeki PHB fonuna Pasifik Grubu ana ortakları ve halka açık olmayan bir iştirak şirketi tarafından 29 Nisan 2026 da o günkü piyasa fiyatlarından PASEU hissesi devredilmiş ve karşılığında fon katılım payları edinilmiştir. İlgili devir işlemleri 29 Nisan 2026 tarihinde KAP üzerinden kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulmuştur. Kendi menkul kıymet yatırımlarını ve portföylerini kurumsal portföy yönetimi anlayışına uygun olarak yönetme amacıyla bu devirler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerden bir satış geliri elde edilmemiş şahsi hesaplarda muhafaza edilen hisse senetleri ilgili PHB fonunda muhafaza edilmeye başlanmıştır. İlgili hisse senetleri halen bu fonda bulunmaya devam etmektedir ve bu hisse senetlerinin ayni olarak geri iade edilmesi suretiyle fonun tasfiye edilmesi için ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılmıştır.

Ayrıca, PASEU hisse senedinin diğer yatırım fonlarındaki güncel durumu, nasıl ve hangi fiyatlardan alım satıma konu edildiğine dair bir bilgimiz, kontrol imkanımız ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Sermaye piyasalarında yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgi yayılması, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ceza Kanunu kapsamında hukuki ve cezai sonuçlar doğurabilecek nitelikte fiillerdir.

Şirketimiz; yatırımcılarımızın, pay sahiplerimizin ve diğer tüm menfaat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içerikleri hazırlayan, yayan veya yayılmasına iştirak eden kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatmaktadır.

Bu kapsamda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurular ve suç duyuruları yapılacak olup, Şirketimizin ticari itibarı ile yatırımcılarımızın haklarını zedeleyen eylemlere karşı tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."