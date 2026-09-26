Piyasadaki yüksek konut kredisi faiz oranlarına kıyasla tamamen yüzde 0 faizle kullandırılan kredi; vade yapısı, geri ödeme mekanizması ve başvuru koşullarıyla özel bir nitelik taşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve ilgili mevzuatlar kapsamında tanımlanan hak sahipleri şu şekilde sıralanıyor:

• Harp veya vazife malulü olması nedeniyle aylık bağlananlar (Gaziler),

• 15 Temmuz gazileri,

• Hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri,

• Kredi hakkını kullanmadan vefat eden harp/vazife malullerinin dul ve yetimleri.

Hak Sahipliğinde Öncelik Sırası: Kredi kullanımında öncelik malulün kendisine veriliyor. Hayatını kaybetmesi durumunda hak dul eşe; eşin olmaması veya evlenmesi halinde çocuklara; onların da bulunmaması durumunda anne/babaya geçiyor.

KREDİ KOŞULLARI VE ÖDEME PLANI NASIL İŞLİYOR?

• Sıfır Faiz, Tek Seferlik Masraf: Krediye hiçbir şekilde faiz işletilmiyor. Ancak kredi açılışında bir defaya mahsak olmak üzere yüzde 1 oranında masraf kesiliyor. 2026 yılı için belirlenen 1 milyon 233 bin TL'lik kredide bu tutar 12 bin 330 TL'ye denk geliyor.

• Sabit Vade Yok: Kredide 120 veya 240 ay gibi standart vadeler bulunmuyor. Kredi vadesi borç tamamen kapanana kadar devam ediyor.

• Maaştan Kesinti Yöntemi: Geri ödemeler hak sahibinin SGK'dan aldığı aylık üzerinden yapılıyor. Her türlü tazminat dahil aylığın 1/4'ü (yüzde 25'i) otomatik kesilerek kredi borcuna aktarılıyor. (Örn: Geri ödemeye esas aylığı 40.000 TL olan bir hak sahibinin aylık taksiti 10.000 TL oluyor.)

KONUT SEÇİMİ VE TAPUDA 1 YIL ŞARTI

Faizsiz konut kredisi yalnızca TOKİ projeleriyle sınırlı olmayıp, Türkiye genelinde istenilen bölge ve büyüklükteki konut alımlarında kullanılabiliyor.

Süreçteki en kritik kural ise tapu tarihi. Kredinin kullanılacağı konuta ait tapunun en fazla 1 yıl önce alınmış olması şartı aranıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

SGK ile bankalar arasındaki dijital entegrasyon sayesinde hak sahipliği belgesi elektronik ortamda sorgulanabiliyor.

Şartları taşıyan vatandaşlar, satın alacakları konutun tapusuyla birlikte ilgili kamu bankası şubelerine başvurarak kredi işlemlerini başlatabiliyor.

(Not: Bu kredi genel bir kamu kampanyası olmayıp, yalnızca mevzuatta belirtilen şehit yakını ve gazilere özel yasal bir haktır.)

