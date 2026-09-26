Hafta boyunca en düşük 69,70 TL ve en yüksek 74,25 TL seviyelerini test eden Akbank hisseleri, haftalık bazda yüzde 0,91’lik kısıtlı bir geri çekilmeyle piyasadaki sert düşüşe kıyasla oldukça dirençli bir duruş sergiledi. Günlük bazda ise yüzde 0,35 primle haftayı 70,90 TL kapanış fiyatından tamamladı.

ALIM TARAFINDA BOFA RÜZGÂRI

Haftanın son işlem gününde AKBNK paylarında gerçekleşen takas işlemlerinde alıcı tarafında küresel finans devi Bank of America (BofA) açık ara başı çekti.

İlk 5 alıcı kurum toplamda 7.385.717 net lot alım gerçekleştirirken, alım tarafındaki dağılım ve ortalama maliyetler şöyle şekillendi:

• Bank of America: 2.675.627 net lot (yüzde 28,06 pay) | Ort. Maliyet: 71,108 TL

• Yapı Kredi Yatırım: 1.768.050 net lot (yüzde 18,54 pay) | Ort. Maliyet: 70,910 TL

• QNB Finansinvest: 1.220.254 net lot (yüzde 12,80 pay) | Ort. Maliyet: 70,800 TL

• Oyak Yatırım: 1.076.460 net lot (yüzde 11,29 pay) | Ort. Maliyet: 71,002 TL

• İş Yatırım: 645.326 net lot (yüzde 6,77 pay) | Ort. Maliyet: 71,430 TL

• Diğer Alıcılar: 2.150.685 net lot (yüzde 22,55 pay)

SATIŞ TARAFINDA HSBC VE DENİZ YATIRIM BAŞI ÇEKTİ

AKBNK paylarında ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 7.423.382 net lot seviyesinde gerçekleşirken, genel dengede -37.665 lotluk kısıtlı bir net eksi bakiye oluştu.

Satış tarafında bir diğer küresel oyuncu olan HSBC’nin yer alması, yabancı kurumlar arasındaki strateji farklılığını ortaya koydu.

Satış yapan kurumlar ve ortalama maliyetleri şu şekilde sıralandı:

• HSBC: -1.807.253 net lot (yüzde 18,95 pay) | Ort. Maliyet: 70,530 TL

• Deniz Yatırım: -1.778.391 net lot (yüzde 18,65 pay) | Ort. Maliyet: 71,196 TL

• Yatırım Finansman: -1.575.128 net lot (yüzde 16,52 pay) | Ort. Maliyet: 71,258 TL

• Ak Yatırım: -1.430.880 net lot (yüzde 15,00 pay) | Ort. Maliyet: 71,337 TL

• Bulls Yatırım: -831.730 net lot (yüzde 8,72 pay) | Ort. Maliyet: 71,199 TL

• Diğer Satıcılar: -2.113.020 net lot (yüzde 22,16 pay)

PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Genel piyasada yaşanan sert kar satışlarına ve bankacılık endeksindeki genel kayıplara rağmen BofA’nın Akbank hisselerinde 2,67 milyon lotu aşkın net alım yapması hisse üzerindeki taban fiyatlamalarını engelledi.

Yıllık bazda yüzde 11,63’lük primini koruyan AKBNK için önümüzdeki süreçte 71,00 TL üzeri tutunma ve genel sektör haber akışları takip edilmeye devam edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.