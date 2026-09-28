Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce mal varlığı tedbiri kaldırılan 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon hakkında yeniden tedbir uygulanmaya başlandığı iddia edildi.

Toplam 106 kişi ve kuruluşu kapsayan yeni işlemde, aralarında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu isimlerin yer aldığı öne sürüldü.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına tedbir: Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adli makamlarca alınmış ilave-yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır."

LİSTEDE HANGİ FONLAR VAR?

Tedbir uygulananlar arasında gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler ve çeşitli yatırım fonları da bulunuyor.

Listede yer alan fonlar şu şekilde:

Atlas Portföy Serbest Fon

Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon

Pusula Portföy Birinci Değişken Fon

Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu

Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon

Tera Portföy Birinci Serbest Fon

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon

Tera Portföy Hisse Senedi Fonu da yer alıyor.

Listede yer alan isimler ise şöyle: