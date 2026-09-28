Fon soruşturması sonrası tasfiyeye alınan yatırım fonlarında yüz binlerce yatırımcının beklediği açıklama geldi. SPK, 17 Eylül'de TEFAS'a iletilen ancak fonların işleme kapatılması nedeniyle iptal edilen alım ve satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden katılma payları oranında ödeme yapılacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'ndaki (TEFAS) işlemleri ve iptal edilen yatırımcı emirlerine ilişkin uygulamanın ayrıntılarını duyurdu.

17 EYLÜL'DE EMRİ İPTAL EDİLENLERE ÖDEME YAPILACAK

SPK'nın açıklamasına göre, 17 Eylül 2026 tarihinde ilgili fonların TEFAS üzerinden işleme kapatılması nedeniyle aynı gün iletilen tüm alım ve satım talimatları platform tarafından iptal edildi.

Kurul, bu yatırımcıların haklarının tasfiye sürecinde dikkate alınacağını bildirdi.

İptal edilen talimatların sahiplerine, fonların tasfiyesinin ardından oluşacak tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Ödenecek tutarlar yatırımcıların fondaki katılma payı sahipliği oranlarına göre belirlenecek.

16 EYLÜL VE ÖNCESİNDE VERİLEN TALİMATLAR NE OLACAK?

SPK, 16 Eylül 2026 ve daha önceki tarihlerde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatlarının ise ilgili işlem valörlerinde platformun olağan işleyişi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kurul ayrıca saat 13.30 sınırına da açıklık getirdi.16 Eylül saat 13.30'dan sonra ve 17 Eylül saat 13.30'dan önce verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle daha önceki Kurul bülteninde "17 Eylül saat 13.30 öncesi" sınırı kullanılmıştı.

TEMERRÜT NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEYEN EMİRLER DE TASFİYEDE

Açıklamada yatırımcıları ilgilendiren bir başka önemli ayrıntıya daha yer verildi.

16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen alım ve satım talimatları da tasfiye kapsamında değerlendirilecek.

Böylece emirlerini daha önce vermesine rağmen işlemi temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle tamamlanamayan yatırımcılar da tasfiye sürecinin dışında kalmayacak.

SPK 131 FONU TASFİYE SÜRECİNE ALMIŞTI

SPK, 17 Eylül tarihli Kurul Bülteni ile belirli portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almıştı.

Fonlar 17 Eylül itibarıyla TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılırken, daha sonra TEFAS dışındaki alım ve satım işlemleri de durdurulmuştu.

Son açıklamayla birlikte özellikle 16 ve 17 Eylül tarihlerinde alım veya satım talimatı veren yatırımcıların işlemlerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin belirsizlik de büyük ölçüde giderilmiş oldu.