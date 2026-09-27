Fon krizi ve sermaye piyasalarındaki sert satışlar gündemdeki yerini korurken Haydar Marmara Capital Portföy Yönetimi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun'dan aracı kurumların sorumluluğuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Acun, manipülatif işlemlerin aracı kurumlar tarafından müşteri profili ve emir hareketlerinden tespit edilebileceğini savunarak, gerekli kontroller ve bildirimler yapılsaydı söz konusu işlemlerin gerçekleştirilemeyeceğini öne sürdü.

"FARK ETMEME OLASILIĞI YÜZDE 0,1 BİLE DEĞİLDİR"

Acun, aracı kurumların müşterilerinin kim olduğunu ve emirlerin nasıl verildiğini kontrol etmekle yükümlü olduğunu belirterek, manipülasyon veya kara para aklama şüphesi taşıyan işlemlerin müşteri profili, emir miktarı ve emirlerin veriliş biçimi üzerinden fark edilebileceğini savundu.

Acun, bu tür işlemlerin aracı kurumlar tarafından fark edilmeme ihtimalinin "yüzde 0,1 bile olmadığını" ileri sürdü.

SPK'NIN TEBLİĞİNE İŞARET ETTİ

Açıklamasında SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'ne (VI-104.1) de atıfta bulunan Acun, yaşanan zararın nedenlerinden birinin, piyasa bozucu nitelikte olduğunu değerlendirdiği işlemlere karşı gerekli adımların atılmaması olduğunu savundu.

Acun, aracı kurumların şüpheli işlemleri durdurması ve gerekli durumlarda SPK ile MASAK nezdinde bildirim mekanizmalarını işletmesi gerektiğini belirtti.

Paylaştığı Tebliğ'in 5'inci maddesinde, sermaye piyasası araçlarının fiyatları ve işlem hacimleri üzerinde etkili olabilecek çeşitli emir ve işlem davranışları "piyasa bozucu eylemler" kapsamında düzenleniyor.

Maddede alım-satım yapılması, farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi, kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi, açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler ile fiyatı yükseltme, düşürme veya sabit tutmaya yönelik işlemler belirli koşullarda piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilebiliyor.

"ARACI KURUMLAR DÜZGÜN ÇALIŞSA MÜMKÜN OLAMAZDI"

Acun, manipülasyon yapıldığını öne sürdüğü hisselerde söz konusu işlemler aracılığıyla fiyatların "yüzlerce kat şişirildiğini" iddia ederek açıklamasını şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Özetle 'aracı kurumlar' en baştan düzgün çalışsa bu işlemleri yapmak kesinlikle mümkün olamazdı."

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