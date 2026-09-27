Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, işleme kapatılan fonlarda bulunan yaklaşık 850 milyar TL'lik varlığın gündemde olduğunu ancak sermaye piyasalarındaki toplam değer kaybının bunun çok üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

"SON İKİ HAFTADA 2,7 TRİLYON TL"

Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Fon krizinde dondurulan 850 milyar TL civarındaki varlık ön plana çıkıyor ancak sermaye piyasalarındaki toplam kayıp daha büyük. Son iki haftada borsadaki şirketlerin toplam piyasa değerindeki düşüş yaklaşık 2,7 trilyon lira. İşleme kapatılan fonlardaki miktarın kabaca 3,2 katı."

Kara'nın hesabına göre 2,7 trilyon TL'lik piyasa değeri düşüşü, işleme kapatılan fonlardaki yaklaşık 850 milyar TL'nin 3,2 katına karşılık geliyor.

YATIRIMCININ DEĞER KAYBI YAKLAŞIK 900 MİLYAR TL

Kara ayrıca 2,7 trilyon TL'nin tamamının doğrudan borsa yatırımcılarının cebinden çıkan bir zarar olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 30-35 düzeyinde olduğunu belirten Kara'nın hesabına göre, halka açık paylar üzerinden yatırımcıların yaşadığı değer kaybı yaklaşık 900 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Geriye kalan yaklaşık 1,8 trilyon TL'lik değer kaybı ise şirketlerin ana ortakları, kurucuları ve büyük hissedarlarının borsada işlem görmeyen paylarının piyasa değerindeki gerilemeye karşılık geliyor.

FON KRİZİNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fon krizine ilişkin adli süreç de devam ediyor. Son açıklamalara göre soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Emre Alkin, Kerem Alkin gibi önemli isimler dahil toplamda 51 kişi tutuklandı.