İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmış, böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in ardından Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı.

FON SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temeli 19 Ağustos 2026 tarihli müzekkereye dayanıyor. Dosyanın odağında bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketleri ile fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler bulunuyor. Soruşturma eylül ayında fonlarda yaşanan likidite sorunları ve Borsa İstanbul'daki sert satışlarla birlikte kamuoyunun gündemine taşındı. T24

Süreçte ilk önemli adımlardan biri 14 Eylül'de atıldı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı. Ardından soruşturma Tera, Pusula ve diğer sermaye piyasası şirketlerindeki yöneticileri de kapsayacak şekilde genişledi.

131 FON İÇİN TASFİYE KARARI ÇIKTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Tera Portföy fonlarının tasfiyesi için İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası yetkilendirildi.

Fonlardaki likidite sıkışıklığı aynı dönemde Borsa İstanbul'a da yansıdı. Reuters'ın aktardığına göre bazı fonların yatırımcıların çıkış taleplerini karşılamak amacıyla likit varlık satmak zorunda kalması piyasadaki satış baskısını artırdı.

MASAK'TAN 2024'TEN BU YANA TÜM HAREKETLER İSTENDİ

Başsavcılık, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin gönderilmesini istedi.

Yöneticilerin 2024'ten bugüne yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde savcılığa iletilmesi talep edildi.

FON HESAPLARINDAKİ MİLYONLARCA LİRAYA TEDBİR

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 TL donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL'lik varlığa el konulurken, Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği belirtilen 257 milyon TL için de el koyma tedbiri uygulandı.

TERA YÖNETİMİNDEN ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı. Son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi.