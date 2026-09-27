Borsa İstanbul'da 29 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında yatırımcıların takip edeceği hisseler belli oldu. Daha önce çeşitli tedbirlerin uygulanmasına karar verilen 15 payda kısıtlamaların süresi bu hafta dolacak.

Hisselerin büyük bölümünde açığa satış ve kredili işlem yasağı sona erecek. PRZMA'da bunlara ek olarak brüt takas, OZATD'de ise emir paketi ve brüt takas tedbirleri de sona erecek.

29 EYLÜL'DE 3 HİSSEDE TEDBİRLER SONA ERECEK

Teknika Plast Teknik Kalıp (TKNKA)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Akfen İnşaat Turizm (AKFIS)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA)

Sona erecek tedbirler: Brüt takas, açığa satış ve kredili işlem yasağı

30 EYLÜL'DE HATSN'DE TEDBİR BİTİYOR

Hat-San Gemi İnşaa (HATSN)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

1 EKİM'DE 2 HİSSEDE YASAKLAR KALKACAK

Destek Finans Faktoring (DSTKF)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Peker GYO (PEKGY)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

2 EKİM'DE 9 HİSSEDE TEDBİR SÜRESİ DOLACAK

Haftanın en yoğun günü 2 Ekim olacak. Toplam 9 hissede uygulanan tedbirler seans sonunda sona erecek.

Özata Denizcilik (OZATD)

Sona erecek tedbirler: Emir paketi, brüt takas, açığa satış ve kredili işlem yasağı

Kardemir (B) (KRDMB)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Odine Solutions Teknoloji (ODINE)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Lider Faktoring (LIDER)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Europower Enerji (EUPWR)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Dagi Giyim (DAGI)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Martı GYO (MARTI)

Sona erecek tedbirler: Açığa satış ve kredili işlem yasağı

VBTS TEDBİRİNİN KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında getirilen tedbirler, hisselerde görülen olağandışı fiyat ve işlem hareketleri nedeniyle belirli sürelerle uygulanıyor. Tedbir süresinin sona ermesiyle ilgili pay, başka bir karar bulunmadığı sürece söz konusu kısıtlama olmadan işlem görmeye devam ediyor.

Ancak tedbirin sona ermesi hissenin yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor. VBTS kararları şirketlerin temel finansal durumundan bağımsız olarak piyasa işlemlerine yönelik uygulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.