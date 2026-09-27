Borsa İstanbul'da savunma sanayii hisselerine yönelik ilgi sürerken şirketlerin değerleme göstergeleri de yakından takip ediliyor. Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranına göre sektör şirketleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor.

Verilere göre Katmerciler (KATMR) 0,32 PD/DD oranıyla listedeki en düşük değere sahip şirket konumunda. Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ise 0,86 ile defter değerinin altında işlem gören bir diğer şirket olarak sıralamada ikinci sırada bulunuyor.

PD/DD ORANINA GÖRE EN UCUZ SAVUNMA SANAYİ HİSSELERİNİN LİSTESİ

Şirket Hisse PD/DD Katmerciler KATMR 0,32 Onur Yüksek Teknoloji ONRYT 0,86 Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY 2,43 Pasifik Teknoloji PATEK 2,84 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri SDTTR 3,70 Papilon Savunma PAPIL 4,95

İKİ SAVUNMA HİSSESİNDE PD/DD 1'İN ALTINDA

Listedeki altı şirket arasında KATMR ve ONRYT'nin PD/DD oranının 1'in altında olduğu görülüyor. PD/DD'nin 1'in altında olması, şirketin borsadaki piyasa değerinin bilançosunda yer alan öz kaynaklarının altında bulunduğunu gösteriyor.

Ancak düşük PD/DD oranı tek başına bir hissenin "ucuz" veya yükseliş potansiyeli yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Şirketlerin kârlılığı, borçluluğu, öz kaynak kalitesi, büyüme beklentileri ve gelecek dönem finansalları da değerleme yapılırken önem taşıyor.

PD/DD NEDİR?

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı, bir şirketin borsadaki piyasa değerinin öz kaynaklarına oranını gösteren temel değerleme göstergelerinden biridir. Şirketin piyasa değeri hisse fiyatına göre değişirken, defter değeri bilançoda yer alan öz kaynaklar üzerinden hesaplanır.

PD/DD oranının 1 olması, şirketin piyasa değeri ile defter değerinin birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Oranın 1'in altında olması, şirketin borsada öz kaynaklarının altında bir piyasa değeriyle fiyatlandığını, 1'in üzerinde olması ise piyasa değerinin öz kaynaklarının üzerinde olduğunu gösterir.

DÜŞÜK PD/DD HİSSENİN UCUZ OLDUĞU ANLAMINA GELİR Mİ?

Genel olarak aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler karşılaştırılırken daha düşük PD/DD oranına sahip hisseler görece ucuz, yüksek PD/DD'ye sahip hisseler ise görece pahalı kabul edilebilir. Ancak PD/DD'nin düşük olması tek başına hissenin ucuz kaldığını veya yükseleceğini göstermez.

Şirketin kârlılığı, borçluluk seviyesi, öz kaynaklarının yapısı, büyüme beklentileri ve gelecek dönem finansal sonuçları da değerlendirmeye dahil edilmelidir. Özellikle zarar eden veya öz kaynaklarında gerileme beklenen şirketlerde düşük PD/DD oranının farklı nedenleri bulunabilir.

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