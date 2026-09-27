HSBC'nin 21-25 Eylül haftasında en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. SASA alımlarda ilk sırada yer alırken TUPRS'ta 1 milyar TL'yi aşan satış yapıldı.
Borsa İstanbul'da 21-25 Eylül haftasının tamamlanmasının ardından aracı kurumların hisse bazındaki işlemleri yatırımcıların gündemine geldi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamlarken, HSBC'nin işlemlerinde satış tarafı ağır bastı.
HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
21-25 Eylül 2026 döneminde HSBC'de en yüksek net alım 225,96 milyon TL ile SASA Polyester (SASA) hissesinde gerçekleşti. SASA'yı 202,67 milyon TL ile ENKA İnşaat (ENKAI) ve 192,44 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.
|Hisse
|Net alım
|Pay
|Maliyet
|SASA
|225.963.349,30 TL
|%14,74
|2,191 TL
|ENKAI
|202.668.439,75 TL
|%13,22
|89,17 TL
|THYAO
|192.444.676,50 TL
|%12,55
|315,745 TL
|TURSG
|152.560.129,79 TL
|%9,95
|5,945 TL
|EUPWR
|85.889.517,15 TL
|%5,60
|66,178 TL
HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise Tüpraş (TUPRS) açık ara ilk sırada yer aldı. HSBC'de TUPRS'ta 1 milyar 9 milyon TL'yi aşan net satış gerçekleşti. TUPRS'ı İş Bankası C (ISCTR) ve Astor Enerji (ASTOR) takip etti.
|Hisse
|Net satış
|Pay
|Maliyet
|TUPRS
|1.009.376.095,25 TL
|%29,37
|407,261 TL
|ISCTR
|421.395.445,60 TL
|%12,26
|13,42 TL
|ASTOR
|416.938.659,75 TL
|%12,13
|253,857 TL
|AKBNK
|333.570.992,20 TL
|%9,71
|71,70 TL
|GARAN
|222.085.279,80 TL
|%6,46
|132,859 TL
TUPRS'taki satışın büyüklüğü haftalık dağılımda belirgin biçimde ayrıştı. TUPRS, ISCTR, ASTOR, AKBNK ve GARAN'daki toplam net satış yaklaşık 2,40 milyar TL'ye ulaştı.
HSBC TUPRS'TA YÖN DEĞİŞTİRDİ
HSBC'nin son haftalardaki işlemleri karşılaştırıldığında TUPRS'taki değişim öne çıkıyor. HSBC, 14-18 Eylül haftasında TUPRS'ta yaklaşık 380,82 milyon TL net alım gerçekleştirirken, 21-25 Eylül haftasında bu kez 1,01 milyar TL net satış yaptı.
SASA tarafında ise alım eğilimi devam etti. 14-18 Eylül haftasında yaklaşık 288,78 milyon TL net alım yapılan hissede, 21-25 Eylül döneminde de 225,96 milyon TL net alım gerçekleşti.