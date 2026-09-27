Borsa İstanbul'da 21-25 Eylül haftasının tamamlanmasının ardından aracı kurumların hisse bazındaki işlemleri yatırımcıların gündemine geldi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamlarken, HSBC'nin işlemlerinde satış tarafı ağır bastı.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

21-25 Eylül 2026 döneminde HSBC'de en yüksek net alım 225,96 milyon TL ile SASA Polyester (SASA) hissesinde gerçekleşti. SASA'yı 202,67 milyon TL ile ENKA İnşaat (ENKAI) ve 192,44 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.

Hisse Net alım Pay Maliyet SASA 225.963.349,30 TL %14,74 2,191 TL ENKAI 202.668.439,75 TL %13,22 89,17 TL THYAO 192.444.676,50 TL %12,55 315,745 TL TURSG 152.560.129,79 TL %9,95 5,945 TL EUPWR 85.889.517,15 TL %5,60 66,178 TL

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise Tüpraş (TUPRS) açık ara ilk sırada yer aldı. HSBC'de TUPRS'ta 1 milyar 9 milyon TL'yi aşan net satış gerçekleşti. TUPRS'ı İş Bankası C (ISCTR) ve Astor Enerji (ASTOR) takip etti.

Hisse Net satış Pay Maliyet TUPRS 1.009.376.095,25 TL %29,37 407,261 TL ISCTR 421.395.445,60 TL %12,26 13,42 TL ASTOR 416.938.659,75 TL %12,13 253,857 TL AKBNK 333.570.992,20 TL %9,71 71,70 TL GARAN 222.085.279,80 TL %6,46 132,859 TL

TUPRS'taki satışın büyüklüğü haftalık dağılımda belirgin biçimde ayrıştı. TUPRS, ISCTR, ASTOR, AKBNK ve GARAN'daki toplam net satış yaklaşık 2,40 milyar TL'ye ulaştı.

HSBC TUPRS'TA YÖN DEĞİŞTİRDİ

HSBC'nin son haftalardaki işlemleri karşılaştırıldığında TUPRS'taki değişim öne çıkıyor. HSBC, 14-18 Eylül haftasında TUPRS'ta yaklaşık 380,82 milyon TL net alım gerçekleştirirken, 21-25 Eylül haftasında bu kez 1,01 milyar TL net satış yaptı.

SASA tarafında ise alım eğilimi devam etti. 14-18 Eylül haftasında yaklaşık 288,78 milyon TL net alım yapılan hissede, 21-25 Eylül döneminde de 225,96 milyon TL net alım gerçekleşti.