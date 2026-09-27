Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) mali tablosuna ilişkin güncel rakamlar belli oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurul toplantısında kulübün varlıkları ve yükümlülüklerine ilişkin rapor paylaşıldı.

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon TL olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN KISA VADELİ BORCU 17,2 MİLYAR TL

Açıklanan mali verilere göre Fenerbahçe'nin yükümlülüklerinin dağılımı şöyle;

Kısa vadeli yükümlülükler: 17 milyar 265 milyon TL

Uzun vadeli yükümlülükler: 10 milyar 556 milyon TL

Toplam borç: 27 milyar 821 milyon TL

Vodina, denetim kurulu raporunun ardından 1 Mart 2026-31 Mayıs 2026 dönemlerinin ibra edilmesini genel kurul üyelerine önerdiklerini de açıkladı.

Borsa İstanbul'da FENER hissesi 21-25 eylül haftasını yaşadığı kayıplara karşın 0,82 yükselişle 2,45 TL seviyesinde tamamlamıştı.