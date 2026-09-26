Sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı fon ve usulsüzlük soruşturmasının gölgesinde geçen 21-25 Eylül haftasında, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir hâkim oldu.

Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybederken, soruşturmada adı geçen gruplarla bağlantılı hisselerde sert değer kayıpları yaşandı.

Hafta boyunca en düşük 12.840,20, en yüksek 13.370,03 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, haftalık kapanışını 13.000 puan kritik eşiğinin altında 12.899,35 puandan gerçekleştirdi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Endeksteki genel düşüşe ve piyasadaki yüksek volatiliteye rağmen bazı hisse senetlerinde güçlü alımlar öne çıktı.

Hafta genelinde yatırımcısına en çok kazandıran şirket yüzde 30,93 primle Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET) oldu.

En Çok Yükselen İlk 10 Hisse:



• HRKET (Hareket Proje Taşımacılığı): 8,23 TL (yüzde 30,93 artış)

• TUCLK (Tuğçelik): 4,37 TL (yüzde 28,15 artış)

• TUKAS (Tukaş Gıda): 2,29 TL (yüzde 24,46 artış)

• ETILR (Etiler Gıda): 6,73 TL (yüzde 21,26 artış)

• UNLU (Ünlü Yatırım Holding): 13,97 TL (yüzde 20,53 artış)

• TUREX (Tureks Turizm Taşımacılık): 6,00 TL (yüzde 19,05 artış)

• MEPET (Metro Petrol ve Tesisleri): 22,46 TL (yüzde 18,84 artış)

• GMTAS (Gimat Mağazacılık): 49,60 TL (yüzde 18,60 artış)

• BALSU (Balsu Gıda): 7,40 TL (yüzde 18,21 artış)

• KRTEK (Karsu Tekstil): 6,32 TL (yüzde 17,47 artış)

(Listenin devamında yer alan ORMA yüzde 17,00, KERVN yüzde 16,59 ve SKYMD ise yüzde 15,71 oranında değer kazandı.)

ÇOK SAYIDA HİSSE TABANA YAKIN DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları ve adli soruşturmalar kapsamında yöneticilerine yaptırım ve işlem yasağı getirilen holding ve finans gruplarına ait hisseler kayıpların odağında yer aldı.

Düşenler listesindeki ilk sıralarda yer alan şirketlerin tamamına yakını haftalık bazda yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşadı.

En Çok Gerileyen Hisse Senetleri:



• ANELE (Anel Elektrik): 62,10 TL (yüzde 40,91 düşüş)

• RALYH (Ral Yatırım Holding): 117,00 TL (yüzde 40,91 düşüş)

• LYDYE (Lydia Yeşil Enerji): 5.517,50 TL (yüzde 40,91 düşüş)

• PRZMA (Prizma Press Matbaacılık): 30,14 TL (yüzde 40,90 düşüş)

• MANAS (Manas Enerji Yönetimi): 14,42 TL (yüzde 40,90 düşüş)

• TRHOL (Tera Finansal Yatırım Holding): 1.940,00 TL (yüzde 40,90 düşüş)

• TMPOL (Temapol Polimer Plastik): 124,30 TL (yüzde 40,89 düşüş)

• SKYLP (Skyalp Finansal Teknolojiler): 68,10 TL (yüzde 40,89 düşüş)

• LIDER (LDR Turizm): 9,34 TL (yüzde 40,89 düşüş)

• HEDEF (Hedef Holding): 11,44 TL (yüzde 40,88 düşüş)

• ALKLC (Altınkılıç Gıda ve Süt): 224,20 TL (yüzde 40,88 düşüş)

• TERA (Tera Yatırım Menkul Değerler): 96,60 TL (yüzde 40,88 düşüş)

• LYDHO (Lydia Holding): 55,60 TL (yüzde 40,88 düşüş)

PİYASA ANALİZİ

Soruşturma kapsamında işlemleri askıya alınan veya yöneticileri adli mercilere sevk edilen Tera Grubu ve bağlantılı şirketlerin hisseleri (TRHOL, TERA, HEDEF vb.) satış baskısının merkezinde yer aldı.

Uzmanlar, hukuki süreçlerin netleşmesi ve SPK'nın atacağı yeni adımların önümüzdeki haftalarda sektör bazlı ayrışmaları belirleyeceğini ifade ediyor.

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