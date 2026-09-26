Haftanın genel tablosuna bakıldığında; riskli varlıklardan (hisse senetleri) ve kıymetli madenlerden çıkış yaşanırken, yatırımcıların kısa vadeli likit araçlara ve dolara yöneldiği görüldü.

BIST 100 endeksindeki yüzde 2,90'lık gerileme, yatırım ve emeklilik fonlarının performansını da doğrudan olumsuz etkiledi.

Yüksek faiz ortamının sunduğu güvenli getiri imkânı sayesinde para piyasası fonları (yüzde 0,66), haftayı artı bölgede tamamladı.

BORSA İSTANBUL SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybetti.

Hafta boyunca en düşük 12.840,20, en yüksek 13.370,03 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, kapanışı 12.899,35 puandan gerçekleştirdi.

ALTIN PİYASASINDA DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı’da altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı:

• Gram Altın: Yüzde 1,61 kayıpla 6.716 TL’ye geriledi.

• Çeyrek Altın: Geçen haftaki 11.174 TL seviyesinden yüzde 1,42 azalışla 11.015 TL’ye çekildi.

• Cumhuriyet Altını: Yüzde 1,33 kayıpla 43.860 TL satış fiyatından işlem gördü.

DÖVİZDE KARIŞIK SEYİR

Döviz piyasasında ABD doları yüzde 0,38 değer kazanarak 48,9660 TL seviyesine tırmanırken, Avro ise yüzde 0,18 gerilemeyle 55,8560 TL’den haftayı kapattı.

FON PİYASASININ KAZANDIRANI "PARA PİYASASI" OLDU

Yatırım fonları genel toplamda ortalama yüzde 2,36, emeklilik fonları ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Kategoriler bazında incelendiğinde, bu hareketli haftada yatırımcısına pozitif getiri sunan tek grup yüzde 0,66 kazançla Para Piyasası Fonları oldu.

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