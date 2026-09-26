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Yatırım araçlarının bu haftaki performansında satıcılı bir seyir öne çıktı. Borsa İstanbul ve altın cephesinde kayıplar yaşanırken, döviz piyasasında dolar kazandırdı, avro geriledi.

Haftanın genel tablosuna bakıldığında; riskli varlıklardan (hisse senetleri) ve kıymetli madenlerden çıkış yaşanırken, yatırımcıların kısa vadeli likit araçlara ve dolara yöneldiği görüldü.

BIST 100 endeksindeki yüzde 2,90'lık gerileme, yatırım ve emeklilik fonlarının performansını da doğrudan olumsuz etkiledi.

Yüksek faiz ortamının sunduğu güvenli getiri imkânı sayesinde para piyasası fonları (yüzde 0,66), haftayı artı bölgede tamamladı.

Altın ve hisse birikimi yapanlar dikkat! Piyasalarda haftalık rapor çıktı, Görsel 1

BORSA İSTANBUL SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybetti.

Hafta boyunca en düşük 12.840,20, en yüksek 13.370,03 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, kapanışı 12.899,35 puandan gerçekleştirdi.

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Altın ve hisse birikimi yapanlar dikkat! Piyasalarda haftalık rapor çıktı, Görsel 2

ALTIN PİYASASINDA DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı’da altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı:

• Gram Altın: Yüzde 1,61 kayıpla 6.716 TL’ye geriledi.

• Çeyrek Altın: Geçen haftaki 11.174 TL seviyesinden yüzde 1,42 azalışla 11.015 TL’ye çekildi.

• Cumhuriyet Altını: Yüzde 1,33 kayıpla 43.860 TL satış fiyatından işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.739,97 6.740,80 % 0.33 23:59
Ons Altın / TL 209.279,05 210.019,66 % 0.33 23:59
Ons Altın / USD 4.284,37 4.284,90 % 0.21 23:59
Çeyrek Altın 10.783,95 11.021,21 % 0.33 23:59
Yarım Altın 21.500,49 22.042,41 % 0.33 23:59
Ziynet Altın 43.135,78 43.950,01 % 0.33 23:59
Cumhuriyet Altını 44.615,00 45.287,00 % 0.33 12:10
Tüm Altın Fiyatları

Altın ve hisse birikimi yapanlar dikkat! Piyasalarda haftalık rapor çıktı, Görsel 3

DÖVİZDE KARIŞIK SEYİR

Döviz piyasasında ABD doları yüzde 0,38 değer kazanarak 48,9660 TL seviyesine tırmanırken, Avro ise yüzde 0,18 gerilemeyle 55,8560 TL’den haftayı kapattı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 48,85 49,01 % 0.12 23:59
Euro 55,40 56,11 % 0.06 23:58
İngiliz Sterlini 64,37 65,25 % 0.15 23:58
Avustralya Doları 34,30 34,43 % 0.27 23:59
İsviçre Frangı 58,96 59,19 % 0.06 23:59
Rus Rublesi 0,58 0,58 % 1.31 23:50
Çin Yuanı 7,27 7,29 % 0.01 23:59
İsveç Kronu 4,92 4,95 % 0.11 23:59
Tüm Döviz Fiyatları

FON PİYASASININ KAZANDIRANI "PARA PİYASASI" OLDU

Yatırım fonları genel toplamda ortalama yüzde 2,36, emeklilik fonları ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Kategoriler bazında incelendiğinde, bu hareketli haftada yatırımcısına pozitif getiri sunan tek grup yüzde 0,66 kazançla Para Piyasası Fonları oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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