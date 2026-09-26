Özellikle ABD dolarının kademeli yükselişini sürdürerek psikolojik 49 TL eşiğini test ettiği görülürken, euro ve İngiliz sterlini de seviyelerini korumaya devam ediyor.

26 Eylül 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da öne çıkan güncel alış-satış rakamları netleşti.

SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Günün ilk saatlerinde serbest piyasada işlem gören temel döviz birimlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

• ABD Doları (USD/TRY): Alış 48,93 TL | Satış 49,00 TL

• Euro (EUR/TRY): Alış 55,78 TL | Satış 55,93 TL

• İngiliz Sterlini (GBP/TRY): Alış 64,63 TL | Satış 65,03 TL

• Isviçre Frangı (CHF/TRY): Alış 57,20 TL | Satış 57,55 TL

PİYASALARIN GÜNDEMİ VE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Hafta sonuna girerken dolar/TL kurunda 49,00 TL seviyesi üzerindeki tutunma çabası dikkat çekerken, euro/TL kuru 55,93 TL seviyelerinde dengelendi.

Son dönemde değer kazancını sürdüren İngiliz Sterlini ise 65,00 TL kritik eşiğinin üzerindeki seyrini koruyor.

Analistler, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri ve majör merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin sinyallerin döviz kurları üzerindeki yön arayışında belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

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