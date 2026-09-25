Döviz kurları haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündeminde. Dolar/TL ve Euro/TL'deki hareketlilik 25 Eylül 2026 Cuma sabahında sürerken, "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?", "1 dolar kaç TL?" ve "Dolar ve Euro alış satış fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR

25 Eylül 2026 Cuma günü TSİ 07.37 itibarıyla güncel dolar ve euroda alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,9487 TL

Dolar satış: 48,9771 TL

Euro alış: 55,6689 TL

Euro satış: 55,7499 TL

25 Eylül 2026 yine aynı saatlerde sabahında EUR/USD paritesi 1,1380 civarında işlem görüyor. Paritede alış 1,1369, satış ise 1,1370 seviyesinde bulunuyor.

Doların Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini ve diğer önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi (DXY) ise 101,283 seviyesinde bulunuyor.