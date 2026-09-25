Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimlerin ardından motorin fiyatlarında peş peşe değişiklik yaşandı. Dün yaklaşık 5,50 TL indirim yapılan motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,55 TL zam geldi. Zam sonrası motorin İstanbul'da yeniden 93 TL'nin üzerine çıktı.

Peki benzin ve motorin bugün ne kadar? Benzine zam veya indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatı kaç TL? İşte 25 Eylül 2026 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE 2,55 TL ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarında bir gün arayla sert değişim yaşandı. Yaklaşık 5,50 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatına 25 Eylül itibarıyla 2,55 TL zam yapıldı.

Son değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 93,50 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 93,30 TL'ye yükseldi.

25 EYLÜL 2026 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL

BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

25 Eylül 2026 itibarıyla fiyat değişikliği motorin tarafında gerçekleşti. Motorine gece yarısından itibaren 2,55 TL zam yansırken, benzin fiyatlarında yeni bir değişiklik bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatlarının seyrinde Brent petrol fiyatları, dolar/TL kuru ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaya devam ediyor.