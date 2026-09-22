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Brent petrol 4 günlük gerilemenin ardından yükseldi. Peki, benzine ve motorine zam var mı? İşte 22 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Akaryakıt fiyatları 22 Eylül 2026 Salı günü milyonlarca araç sahibi tarafından takip ediliyor. Brent petrol, dört günlük gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçerken gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki bugün benzine ve motorine zam veya indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

22 Eylül itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim bulunmuyor. Motorinde son değişiklik 19 Eylül'de yapılan 4,09 TL'lik indirim olmuştu.

BRENT PETROL YENİDEN YÜKSELDİ

Petrol fiyatları salı günü yönünü yukarı çevirdi. Brent petrol, dört günlük gerilemenin ardından ilk kez yükselirken kasım vadeli kontrat yüzde 1,1 artışla 101,48 dolar seviyesine çıktı. WTI ham petrol de yüzde 0,9 yükseldi.

Brent petrol yükseldi! Benzin ve motorine zam var mı? 22 eylül güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 1

Petroldeki yükselişte yatırımcıların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşebilecek ABD-İran temaslarına odaklanması etkili oldu. Piyasalarda olası diplomatik gelişmelerin Orta Doğu'daki arz risklerini azaltıp azaltmayacağı takip ediliyor.

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise yükselişin temel görünümde kalıcı bir değişimden çok, son günlerdeki gerilemenin ardından gerçekleşen pozisyon kapatma hareketine benzediğini belirtti. Petrol fiyatlarının ABD-İran hattından gelecek haberlere karşı hassas kalabileceği ifade ediliyor.

Brent petrol yükseldi! Benzin ve motorine zam var mı? 22 eylül güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 2

22 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,40 TL/LT
Motorin: 96,30 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT

Brent petrol yükseldi! Benzin ve motorine zam var mı? 22 eylül güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 3

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,20 TL/LT
Motorin: 96,10 TL/LT
LPG: 34,40 TL/LT

Brent petrol yükseldi! Benzin ve motorine zam var mı? 22 eylül güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 4

Ankara
Benzin: 81,30 TL/LT
Motorin: 97,40 TL/LT
LPG: 35,09 TL/LT

Brent petrol yükseldi! Benzin ve motorine zam var mı? 22 eylül güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 5

İzmir
Benzin: 81,60 TL/LT
Motorin: 97,70 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT

Brent petrol yükseldi! Benzin ve motorine zam var mı? 22 eylül güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 6

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile dolar/TL kuru önemli rol oynuyor. Rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının yanı sıra dağıtım, bayi ve nakliye maliyetleri ile KDV'nin eklenmesiyle pompa fiyatı oluşuyor. Bu nedenle fiyatlar şehirler ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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Brent petrolün yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle küresel petrol piyasasındaki hareketler araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Özellikle ABD-İran hattından gelecek haberlerin önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

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