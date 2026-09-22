Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde yatırımcılara Türkiye mesajı verdi. Türkiye'ye yatırım yapanların kazançlı çıktığını belirten Erdoğan, ABD ile ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefe ulaşılabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Erdoğan, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde konuştu.

ABD İLE TİCARETTE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığını belirten Erdoğan, 2025'te 38 milyar doları aşan hacmin 2026'nın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Yıl sonunda 40 milyar doların aşılmasını beklediklerini kaydeden Erdoğan, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

YATIRIMCILARA VERGİ MESAJI

Türkiye'nin yeni bir yatırım hamlesi başlattığını belirten Erdoğan, nisan ayında açıklanan program kapsamında rekabetçi teşviklerin devreye alındığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapan şirketler için belirli kapsamda Kurumlar Vergisi'nin yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirildiğini belirterek, yatırımcıları operasyonlarını Türkiye'den yönetmeye davet etti.

Türkiye'ye son 24 yılda gelen doğrudan yabancı yatırımın 300 milyar dolara yaklaştığını aktaran Erdoğan, milli gelirin 1,8 trilyon dolara ulaştığını, kişi başına gelirin ise 2026 sonunda 20 bin doları aşmasının beklendiğini söyledi.

SAVUNMA İHRACATI 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Savunma sanayisine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin yıllık savunma ihracatının 20 yıl önce 248 milyon dolar seviyesindeyken bugün 10 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Türkiye'nin artık savunma sanayisinde dünya ölçeğinde talep gören bir aktör haline geldiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında ortak üretim dahil savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.