Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik transfer gerçekleştirmek istediği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre banka, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istedi.

İŞLEM "SWAP" OLARAK BİLDİRİLDİ

Söz konusu işlemin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildi.

Bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.

MASAK İŞLEMİ DURDURDU

Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

FON SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Son dönemde fon piyasasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli şirketler ve finansal işlemler mercek altına alınırken, Hedef Yatırım Bankası'ndaki 2 milyar TL'lik transfer girişimi de incelemeye konu oldu.

Yetkili kurumların söz konusu işlemle ilgili incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor